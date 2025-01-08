Похмуро, місцями дощитиме, але без морозів: прогноз погоди на 9 січня

У четвер, 9 січня, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. В деяких областях вночі прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 9 січня

Синоптики прогнозують вночі у західних та північних областях невеликий, місцями помірний дощ та мокрий сніг. Вдень на крайньому заході країни – невеликий дощ, а ось на решті території без опадів.

Вітер в цей день буде переважно південний, 7 – 12 метрів за секунду, у Карпатах місцями пориви сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура вночі буде від 4 градусів тепла до 1 градусів морозу, у південних, східних областях та на Закарпатті 3 – 8 градусів тепла; вдень 7 – 12 градусів тепла, на півдні Одещини та в Криму до 15 градусів, на півночі та північному сході країни 2 – 7 градусів тепла.

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Температура в містах:

Київ +3 – +5

Ужгород +9 – +11

Львів +9 – +11

Івано-Франківськ +10 – +11

Тернопіль +8 – +10

Чернівці +10 – +12

Хмельницький +8 – +10

Луцьк +9 – +10

Рівне +7 – +10

Житомир +5 – +7

Вінниця +8 – +10

Одеса +10 – +12

Миколаїв +12 – +14

Херсон +12 – +14

Сімферополь +13 – +15

Кропивницький +9 – +11

Черкаси +8 – +10

Чернігів +3 – +5

Суми +3 – +5

Полтава +4 – +6

Дніпро +5 – +10

Запоріжжя +11 – +13

Донецьк +8 – +10

Луганськ +7 – +9

Харків +6 – +8



Погода в Україні 9 січня / Скриншот з Укргідрометцентру