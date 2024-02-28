Яка буде погода у березні: прогноз на перший місяць весни

Весна вже на порозі. Та чи буде теплим березень цього року, або ж чекати компенсації за зиму, спрогнозували синоптики.

Очікується, що середня місячна температура в Україні буде вищою за норм. Кількість опадів – у межах норми, передає 24 Канал.

До речі Тепло як в середині березня: синоптик здивував прогнозом на тиждень

Яка буде погода в березні

Так, в Укргідрометцентрі зазначили, що середня місячна температура повітря передбачається в межах 1 – 7 градусів тепла. Це на 1 – 2 градуси вище за норму.

Тим часом місячна кількість опадів очікується в межах 30 – 60 міліметрів. у Карпатах – подекуди 71 – 107. Це в межах норми.

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Коротка кліматична характеристика березня

Синоптики зазначили, що середня місячна температура повітря складає 0 – 6 тепла, на високогір'ї Карпат 3 морозу.

Абсолютний мінімум температури становить 20 – 37 градусів морозу, на Закарпатті та Півдні 10 – 27 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря – 19 – 29 градусів тепла, у Карпатах 14 – 26 градусів.

Середня місячна кількість опадів 26 – 51 міліметр, у гірських районах та на Закарпатті подекуди 56 – 106, на високогір'ї Карпат до 135 міліметрів.

До речі, на більшій частині території України перехід середньої добової температури через +5 у бік підвищення відбувається у другій та третій декадах березня. Тільки в Карпатах та у північно-східних областях – у першій декаді квітня.

Прогноз погоди на найближчі три доби

Синоптики спрогнозували, яка буде погода упродовж 28 лютого – 1 березня. Опади не очікуються.

Вночі та вранці 28 – 29 лютого в Україні, крім північних та східних областей, подекуди туман. Вітер переважно південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.

Вночі на Сході 1 – 7 морозу, вдень 2 – 7 тепла. У західних і Одеській областях вночі від 5 тепла до 1 морозу, вдень 11 – 17 тепла. Тим часом на решті території вночі від 2 тепла до 4 морозу, вдень 5 – 12 тепла.