Тепло чи морози та сніг: якою буде погода в перші дні березня

Березень – перехідний місяць. Може поєднувати як прояви зимової погоди, так і вже досить високі значення температури.

Якою може бути погода на початку березня – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода на початок березня

З 25 лютого в Україні буде зміна синоптичних процесів. Трошечки залишається поле підвищеного тиску, тобто без опадів, але вже повітряна маса буде змінюватися, більше надходитиме з заходу.

"Тому температура у західних областях 25 – 26 числа вже -1 – -7 градусів, а вдень вже навіть +1 – +7 градусів. На решті території в ці дні залишається -6 – -12 градусів", – зазначила синоптикиня.

Водночас наголосила, найпрохолодніше буде на Сході й Північному Сході. Зокрема, до -16 в нічні години, а вдень від -2 до +4 градусів.

Представниця Укргідрометцентру також зазначила, чи буде це вже стале потепління, синоптики зараз сказати не можуть. Втім, наголосила, березень – перехідний місяць, що може поєднувати як прояви зимової погоди, так і вже досить високі значення температури.

Поки що тенденція зберігається в нас, що перші дні березня будуть з плюсами, більше з погодою, направленою на весняну,

– сказала Наталія Птуха.

Додала, надалі буде уточнюватися. Ситуація завжди змінюється, тож синоптики моніторять постійно.

До речі, Птуха також розповіла, що внаслідок зміни синоптичних процесів слабшатиме антициклон.

І 1 – 2 березня в західних, 2 числа і в північних областях вже може бути невеликий мокрий сніг і дощ. Тобто вже замішана фаза опадів за рахунок того, що температури підвищаться. Решта території, а 3 березня і практично по всій території України ще без опадів буде,

– зауважила представниця Укргідрометцентру.

Далі очікується підвищення температури на 3 – 5 градусів у порівнянні з попередніми градаціями.

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Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Наталією Птухою про погоду до кінця зими й на початку весни вже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.