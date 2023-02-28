Від -7 до +10: синоптики здивували прогнозом на перші дні березні

Сьогодні останній зимовий день, а вже завтра – весна. Синоптики прогнозують, що в цілому березень буде теплим з вищою за норму температурою. Втім, морози ще на трохи затримаються в Україні. Чого чекати від погоди у перші весняні дні, розповідаємо далі.

Прогноз погоди на перші дні березня

За прогнозом синоптиків, щонайменше до 4 березня на всій території нашої держави вночі ще пануватимуть морози. Найбільші мінуси прогнозують на Заході у перші два дні весни. Здебільшого -6, втім, у четвер на Прикарпатті можливо і до -7.

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В інших областях України в темну пору доби переважно лише -2..-4 градуси. Однак, вдень морози не дошкулятимуть у жодному регіоні. Весняне сонечко прогріє до +9 градусів.

Прогноз погоди на 1 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що вже 4 березня нічні морози ослабнуть. Максимум лише -4 на Закарпатті. Натомість в інших областях від 0...-2 градуси, а подекуди навіть плюс. Зокрема, у Луганській та Донецькій області вночі прогнозують до +2. Тим часом на Одещині вже до +4 градусів.

Вдень майже всюди +4...+7 градусів. У Закарпатській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях прогнозують до +9. На території тимчасово окупованого Криму ще більше, – +10.

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Прогноз погоди на 4 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Раніше у коментарі 24 Каналу синоптикиня Наталія Птуха розповідала, що в першій декаді березня ще може бути сніг та зниження температури. Скоріш за все, що погода буде нестійкою.

Синоптик Ігор Кібальчич зазначив: "Стрімкого потепління у березні не передбачається. Стійке підвищення температурного фону розпочнеться у третій декаді".