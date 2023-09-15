Синоптики відповіли, чи буде сильне похолодання вже найближчим часом

Після тривалого періоду теплої та сухої погоди в Україну повернулися дощі. Та й осінь вже дає про себе знати, – температура повітря знижується.

Чи чекати найближчим часом різкого похолодання, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Чи чекати сильного похолодання

Наталія Птуха розповіла, що упродовж двох днів Україною пройде атмосферний фронт. До речі, він і приніс дощі 14 вересня. Втім, істотних коливань температури синоптики ще не прогнозують.

Після проходження фронту все ж таки нічна температура дещо знизиться. Вдень також буде певне зниження до +18...+23 градусів. І лише на Півдні та Закарпатті залишаються комфортні +24...+27,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

Додала, що вже з 16 вересня і далі – 17 та 18 числа на території нашої держави переважатиме спокійна погода без опадів. Синоптикиня зауважила, що певні зміни можуть бути уже після понеділка, однак, більш конкретні прогнози зараз сказати важко.

Втім, найближчого тижня різкого похолодання ще не буде.

Жодних заморозків. Такого ми ще не прогнозуємо. Очікується доволі спокійна осіння погода,

– наголосила Наталія Птуха.

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Яка буде погода 15 вересня

До речі, за прогнозом Укргідрометцентру, 15 вересня у більшості областей України пройдуть невеликі та помірні короткочасні дощі з грозами. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях значні дощі.

Температура вночі +13...+19, на Північному Заході та Північному Сході +8...+13. Вдень +17...+23, на Закарпатті та Півдні +24...+28 градусів.