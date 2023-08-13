Нарешті без дощу по всій Україні: яка буде погода 14 серпня, чи чекати аномальної спеки

13 серпня 2023, 14:31
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода у понеділок, 14 серпня, буде сухою та малохмарною. Чи чекати аномальної спеки, спрогнозували синоптики.

По всій території нашої держави спостерігатиметься невелика хмарність. Яка буде температура, пише 24 Канал.

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Прогноз погоди на 14 серпня

Синоптики зазначили, що у понеділок на території України буде без опадів. Дуже сильний вітер також не очікується. Він буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. 

Температура вночі 13...+18, на Півдні до 21 градуса тепла. Вдень +27...+32,
– спрогнозували в Укргідрометцентрі.

Також додали, що у столиці вночі +14..+16 градусів, вдень близько 25. 

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Прогноз погоди на 14 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Температура в найбільших містах

  • Київ +29...+31
  • Ужгород +28...+30
  • Львів +29...+31
  • Івано-Франківськ +29...+31
  • Тернопіль +29...+31
  • Чернівці +28...+30
  • Хмельницький +29...+31
  • Луцьк +28...+30
  • Рівне +28...+30
  • Житомир +29...+31
  • Вінниця +29...+31
  • Одеса +27...+29
  • Миколаїв +29...+31
  • Херсон +28...+30
  • Сімферополь +29...+31
  • Кропивницький +29...+31 
  • Черкаси +28...+30
  • Чернігів +29...+31
  • Суми +26...+28
  • Полтава +26...+28
  • Дніпро +28...+30
  • Запоріжжя +29...+31
  • Донецьк +25...+27
  • Луганськ +26...+28
  • Харків +26...+28
Автор: Юлія Лобурак