Нарешті без дощу по всій Україні: яка буде погода 14 серпня, чи чекати аномальної спеки

Погода у понеділок, 14 серпня, буде сухою та малохмарною. Чи чекати аномальної спеки, спрогнозували синоптики.

По всій території нашої держави спостерігатиметься невелика хмарність. Яка буде температура, пише 24 Канал.

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Прогноз погоди на 14 серпня

Синоптики зазначили, що у понеділок на території України буде без опадів. Дуже сильний вітер також не очікується. Він буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура вночі 13...+18, на Півдні до 21 градуса тепла. Вдень +27...+32,

– спрогнозували в Укргідрометцентрі.

Також додали, що у столиці вночі +14..+16 градусів, вдень близько 25.

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Прогноз погоди на 14 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Температура в найбільших містах