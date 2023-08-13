Нарешті без дощу по всій Україні: яка буде погода 14 серпня, чи чекати аномальної спеки
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у понеділок, 14 серпня, буде сухою та малохмарною. Чи чекати аномальної спеки, спрогнозували синоптики.
По всій території нашої держави спостерігатиметься невелика хмарність. Яка буде температура, пише 24 Канал.
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Прогноз погоди на 14 серпня
Синоптики зазначили, що у понеділок на території України буде без опадів. Дуже сильний вітер також не очікується. Він буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
Температура вночі 13...+18, на Півдні до 21 градуса тепла. Вдень +27...+32,
– спрогнозували в Укргідрометцентрі.
Також додали, що у столиці вночі +14..+16 градусів, вдень близько 25.
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Температура в найбільших містах
- Київ +29...+31
- Ужгород +28...+30
- Львів +29...+31
- Івано-Франківськ +29...+31
- Тернопіль +29...+31
- Чернівці +28...+30
- Хмельницький +29...+31
- Луцьк +28...+30
- Рівне +28...+30
- Житомир +29...+31
- Вінниця +29...+31
- Одеса +27...+29
- Миколаїв +29...+31
- Херсон +28...+30
- Сімферополь +29...+31
- Кропивницький +29...+31
- Черкаси +28...+30
- Чернігів +29...+31
- Суми +26...+28
- Полтава +26...+28
- Дніпро +28...+30
- Запоріжжя +29...+31
- Донецьк +25...+27
- Луганськ +26...+28
- Харків +26...+28