Якою буде погода у червні: чи чекати аномального тепла, багато дощів і чи можливі заморозки

Цього року травень неприємно здивував холодною погодою. Були і заморозки, і навіть сніг. Втім, нарешті прийшло потепління. До літа залишилося лише кілька днів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на червень

За прогнозом синоптиків, середня місячна температура в червні передбачається в межах +19 – +23 градусів, у гірських районах +15 – +16 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.

Очікувана місячна кількість опадів 45 – 82 міліметри, у Карпатах і місцями на Прикарпатті 103 – 152 міліметри. Це в межах (80 – 120 %) норми.

Абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували у червні за всю історію метеоспостережень, в Україні сягав +1 – +9 градусів.

Цікаво, що в частині областей в перший місяць літа раніше подекуди фіксували заморозки. Так, у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Сумській, Харківській, Луганській та Дніпропетровській і гірських районах місцями 0,3 – 3,4 градуса, а на високогір'ї Карпат навіть до -5 градусів.

Абсолютний максимум +32 – +38,5 градуса. В Одеській, Херсонській, Харківській та Луганській областях подекуди +39 – +39,8, у Карпатах і горах Криму +25 – +33 градуси.

До речі, у червні стають активнішими грозові процеси. Частіше спостерігаються град і шквали.

Прогноз погоди на три доби