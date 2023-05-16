Чому в Україні прохолодний травень: пояснення кліматолога

Уже декілька років поспіль останній місяць весни не балує українців своїм теплом. Замість очікуваної спеки у травні 2023-го спостерігалися сильні заморозки.

Чому ж погода стала прохолоднішою, в ексклюзивному блозі 24 Каналу пояснила кліматологиня, провідна наукова співробітниця Інституту геофізики Національної академії наук України Світлана Бойченко.

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Травень в Україні стає прохолоднішим

Бойченко зазначила, що клімат в Україні змінюється в унісон з глобальними тенденціями. Цікаво, що останні 120 – 140 років приземна температура повітря підвищилася аж на 1,2 – 1,3 градуса за рік.

Втім, в останнє тридцятиліття потепління інтенсифікувалося і температура вже підвищується повільніше. Зокрема, лише 0,2 – 0,4 градуса за рік.

Кліматологиня розповіла, що також певні зміни відбулися й у сезонному ході температурного режиму та режиму зволоження. Таким чином зими стали теплими й малосніжними, а літа – більш спекотними й посушливими.

Але водночас, наприклад, в останні десятиліття на фоні теплих зим відмічається незначне похолодання в січні майже на всій території України. Крім того, травень вже декілька років не балує нас теплом,

– зауважила Світлана Бойченко.

Вона додала, що під впливом глобальної зміни клімату перебувають всі регіони України. Однак, найбільш вразливими є:

гірські регіони (Карпати, Кримські гори);

узбережжя Чорного та Азовського морів;

південні регіони України, через аридизацію кліматичних умов.

До того, зазначила кліматологиня, ситуація також ускладняється проявом стихійних явищ.