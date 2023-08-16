Дощі та грози повертаються: в яких областях литиме декілька днів поспіль

Суха та спекотна погода по всій території України надовго не затрималася. Так, уже з середи в частині областей знову йтимуть дощі. Також згодом можливі грози.

Яка буде погода найближчими днями, де знову чекати опадів, спрогнозували синоптики. Про це пише 24 Канал.

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Де будуть пройдуть дощі цього тижня

В Укргідрометцентрі зазначили, що упродовж 16 – 18 серпня на території нашої держави переважатиме суха та спекотна погода. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть +15...+20, на Півдні до 23 градусів тепла. Вдень пригріє до +27...+32.

Лише на Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасні дощі, грози,

– спрогнозували синоптики.

Зауважимо, що за прогнозами на картах Укргідрометцентру, у середу, ймовірно, обійдеться без грози. Втім, уже в четвер вона буде. Окрім того, 17 липня також може лити на Львівщині, Буковині та Тернопільщині. Цікаво, що в інших регіонів переважно буде ясно.

Далі, 18 та 19 серпня дощі, ймовірно, поширяться й на Волинську та Рівненську області. Щоправда, вже без грози.

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Прогноз погоди на 16 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру