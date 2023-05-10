Як дивуватиме погода найближчими днями: де ще будуть приморозки та дощі

Про стрімке потепління найближчим часом, на жаль, не йдеться. Мешканцям частини областей ще дошкулятимуть заморозки. Окрім того, якщо не любите мокнути під дощем, перед виходом з дому прихопіть парасольку.

Чим дивуватиме погода найближчі три доби, 10 – 12 травня, спрогнозували в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди на декілька днів

За словами синоптиків, 10 травня у східних та південно-східних областях, вдень і на Одещині, 11 травня місцями на Заході та Північному Сході країни невеликі короткочасні дощі. Тим часом на решті територій – без опадів.

Зауважимо, що вітер буде переважно північно-східний. Пориви сягатимуть 5 – 10 метрів на секунду.

Температура 10 – 11 травня вночі 1 – 8 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів, вночі (середи – 24 Канал) у західних, Житомирській та Вінницькій областях заморозки й у повітрі 0 – 3 градуси. Температура вдень 10 – 17 тепла, на Закарпатті до +20 градусів. 12 травня в Україні вночі 3 – 8 тепла, вдень 15 – 20,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Тож додамо, що, ймовірно, уже цієї п'ятниці заморозки не дошкулятимуть. До речі, раніше синоптикиня Наталія Птуха розповіла, коли нарешті пригріє до +25 градусів.

Орієнтовний прогноз погоди на 12 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

Про довгоочікуване потепління та перші прогнози на червень уже незабаром читайте на 24 Каналі.