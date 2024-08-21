Погода на День Незалежності: чи йтимуть дощі 24 серпня

Уже цієї суботи Україна відзначатиме День Незалежності. Якою буде погода 24 серпня, спрогнозували синоптики.

Так, напередодні Ігор Кібальчич зробив прогноз на тиждень. Чи буде на День Незалежності сильна спека, передає 24 Канал.

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Прогноз погоди на День Незалежності

За прогнозом Кібальчича, у суботу по всій території України утримається суха та спекотна погода, без опадів. Вітер буде переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Вночі +13 – +18 градусів, на узбережжі морів до +21. Вдень в Україні +29 – +34 градуси. Втім, на Південному Заході подекуди знову сильна спека, зокрема, +35 – +38 градусів.

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До речі, ймовірно, сильна спека буде в південно-західних областях і в неділю, 25 серпня. Окрім того, опади на території нашої держави не очікуються.