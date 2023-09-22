В яких областях кілька днів поспіль йтимуть дощі

Цього тижня у частині регіонів України пройдуть дощі. Окрім того, подекуди можливі грози.

Де чекати опадів та як довго вони будуть, спрогнозували синоптики. Не забудьте підготувати свої парасольки, передає 24 Канал.

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У яких областях литиме найближчими днями

В Укргідрометцентрі зазначили, що вдень 22 вересня на Закарпатті та Прикарпатті, упродовж доби 23 вересня у західних областях місцями короткочасний дощ. Окрім того, можлива гроза. Зауважимо, що згідно з прогнозом на картах, подекуди на Заході дощі ймовірні й 25 вересня.

Прогноз погоди на 23 вересня / Скриншот з Укргідрометцентру

Вночі та вранці 23 – 24 вересня у південних, центральних та східних областях подекуди туман. Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі 10 – 16, на узбережжі морів та Закарпатті навіть до +19. Вдень в Україні пригріє до +22...+29. Лише в неділю на крайньому Заході 18 – 20 градусів тепла.

Зауважимо, що ані затяжних дощів, ані різкого та сильного похолодання синоптики ще не прогнозують.

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В Україні досі триває метеорологічне літо

Раніше в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру зазначила, що в Україні досі триває літо.

Метеорологічна осінь у нас ще не настала, бо це коли середньодобова температура нижча за +15 градусів. Тобто зараз в Україні по суті ще триває метеорологічне літо,

– підкреслила Наталія Птуха.

Заморозків найближчими днями ще не буде. Відповідно бабиного літа також. Синоптикиня зазначила, що погодні процеси, які люди так називають, відбуваються переважно після першого холоду.

"Тобто це найчастіше наприкінці вересня або жовтня, коли знову наступає період такої антициклональної погоди, але вже після того, як були перші відчутні зниження температури", – пояснила представниця Укргідрометцентру.