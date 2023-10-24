Перші прогнози на грудень 2023: чи вдарять люті морози й засипле снігом

24 жовтня 2023, 20:00
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Джерело:

Obozrevatel

Українці ще можуть насолодитися теплими осінніми днями. Тим часом синоптики вже підготували перші прогноз на грудень.

Чим дивуватиме погода в грудні, чи чекати сильних морозів і снігопадів, розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

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Яка буде погода в грудні 

Метеорологиня прогнозує, що цього року в грудні буде м'яка та доволі тепла для зими погода. Втім, у середині місяця все ж можливе різке похолодання до -15 градусів. Щоправда, триватиме воно лише декілька днів.

"Далі знову потепління", – підкреслила Вазіра Мартазінова.

До речі, представниця Укргідрометцентру зауважила, що взимку опадів буде мало. Через переважно плюсові температури це здебільшого сніг із дощем або мокрий сніг.

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Чого чекати від погоди у найближчі три доби

  • Синоптики Укргідрометцентру також оприлюднили прогноз погоди на найближчі три доби, зокрема 24 – 26 жовтня. 
  • Так, 24 жовтня у північно-східній частині, вдень і на Закарпатті подекуди невеликий дощ. На решті території без опадів. 
  • У наступні дві доби в Україні пройдуть помірні дощі. 
  • Вітер буде північно-західний з переходом на північно-східний, з поривами 7 – 12 метрів на секунду.
  • У середу в Україні, у четвер на Лівобережжі подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.
  • Загалом ще буде тепло. До речі, морозів наразі взагалі не прогнозують.
  • На Півдні вночі 8 – 14, вдень 16 – 22 градуси. На решті території України вночі 5 – 12. Втім, 25 жовтня у східних і північно-східних областях 0 – 4 градусів тепла, вдень 10 – 16 градусів.
  • У четвер на Північному Сході вже очікується 6 – 11 градусів тепла.

Автор: Юлія Муріна