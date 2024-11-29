-30 градусів: чи вдарять у грудні сильні морози

Абсолютний мінімум, який зафіксували у грудні в Україні за всю історію метеорологічних спостережень, сягає -24 – -32 градусів. Втім, на Прикарпатті навіть було -38 градусів.

Чи можливі такі сильні морози цього року, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Морози у грудні

Синоптикиня розповіла, за прогнозами світових прогностичних центрів й аналізами фахівців Укргідрометцентру, очікується, що цей грудень буде близьким до норми. Середня місячна температура повітря передбачається в межах від -4 до +2 градусів.

Але сказати, що у грудні можуть бути такі високі температури або морози, як ось максимуми й мінімуми у кліматичній характеристиці описано, – поки не можу, бо не очікуємо їх. Якраз-таки можливі температури, близькі до кліматичної норми, тобто класична зимова погода,

– наголосила Наталія Птуха.

До речі, опади також очікуються в межах норми. Можливо, у деяких регіонах будуть трохи меншими за норму. Загалом за попередніми розрахунками, місячна кількість опадів у грудні становитиме 34 – 78 міліметрів, у гірських районах – 81 – 105 міліметрів.

"Єдине що, через антициклон на початку грудня, у перші 5 днів, скоріш за все, буде мінімум опадів. А надалі ще не можемо прогнозувати", – сказала синоптикиня.

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Довідка. За кліматичними характеристиками, абсолютний мінімум, який фіксували за всю історію спостережень, у грудні сягає -24 – -32 градуси. Однак, у східних, північно-східних і Чернівецькій областях місцями було до -33 – -35 градусів, на Прикарпатті навіть до -38 градусів, на Закарпатті та Півдні до -17 – -23 градусів, а на Півдні Криму -10 – -19 градусів.



Абсолютний максимум становить +10 – +18 градусів. На Прикарпатті та Півдні до +20, на півдні Криму до +25 градусів.