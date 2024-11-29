Чи буде різке похолодання, сильні снігопади вже на початку грудня
Уже цієї неділі почнеться зима. Очікується, що загалом вона буде теплою. Втім, різкі зниження температури повітря також можливі.
Та чи вдарять значні морози в перші дні грудня, повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.
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Погода на грудень 2024 в Україні
За прогнозом Кібальчича, на вихідних, 30 листопада – 1 грудня, внаслідок розвитку великого та малорухомого антициклону, що охопить територію більшості європейських країн, істотні опади не очікуються. Тільки у суботу під впливом фрагмента теплого фронту на Заході та Півдні подекуди дощі з мокрим снігом.
Очікується, що температура повітря буде в межах кліматичної норми без різких коливань. Також ймовірні тумани по всій Україні, подекуди з відкладенням паморозі.
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1 грудня на Заході хмарно, без істотних опадів. Місцями можливий туман, паморозь. Вітер південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -3 – +2 градуси, вдень +2 – +7, у Карпатах упродовж дня 0 – -5 градусів.
На Півночі без опадів. Подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -3 – +2 градуси, вдень 0 – +5 градусів.
У центральній частині також без опадів. Подекуди можливий туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів. Вночі -3 – +2, вдень +1 – +6 градусів.
На Півдні сухо. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі -1 – +4 градуси, вдень +3 – +8.
На Сході хмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -3 – +2 градуси, вдень 0 – +5 градусів.
Тож сильного похолодання та снігопадів найближчими днями ще не буде.
До речі, Кібальчич прогнозує, що загалом грудень в Україні, ймовірно, стане класичним перехідним періодом від осені до зими. Втім, на Півдні й у Криму зимові умови настануть не повною мірою. Так, середня температура тут буде вищою за 0 градусів. Попри це, упродовж місяця можливі короткочасні періоди морозної погоди.
Тим часом на решті території України середньомісячна температура повітря очікується в межах -1 – -1 градус, а у високогірних районах Карпат — подекуди до -5 – -7 градусів. Це відповідає багаторічним нормам.