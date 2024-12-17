Коли похолодає, чи будуть на Різдво морози і сніг: інтерв'ю з представницею Укргідрометцентру

Минулого тижня до України прийшло різке похолодання, а на вихідних вдарили серйозні морози – подекуди до -14 градусів. Утім, незабаром знову потепліло і така погода тримається й досі, адже в частині областей температура сягає близько +10 градусів.

Якою ж може бути погода у другій половині грудня, на різдвяні свята і Новий рік – чи затримається тепло, чи, навпаки, вдарять сильні морози зі снігопадами, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Наталія Птуха, представниця Українського гідрометеорологічного центру.

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Як довго ще буде тепло й коли похолодає

Наприкінці минулого тижня в Україні різко знизилася температура, подекуди навіть до -14 градусів. Але через кілька днів знову потепліло. Якою буде погода найближчими днями – тепло ще затримається чи прийде сильне похолодання?

Поки що у нас в Україні продовжуються температурні гойдалки. На вихідних був мінус, а зараз, навпаки, стрімко потепліло. Найближчі кілька днів буде переважно плюсова температура.

Бачимо, що є інтенсивні повітряні потоки. Хоча вони йдуть з північного заходу, але так складаються повітряні маси, що все ж таки температура зараз буде дещо вищою.

Вночі 17 грудня взагалі 0 – +5 градусів. Знову ж таки, без морозів навіть вночі. Вдень +3 – +8 градусів, на Півдні +7 – +12 градусів.

У понеділок, 16 грудня, були інтенсивні повітряні потоки. Навіть оголошували II рівень небезпечності в західних, північних і більшості центральних областей. На вівторок ми очікували вже I рівень, тобто пориви в межах 15 – 20 метрів за секунду майже по всій Україні, крім Закарпаття.

Щодо опадів: 17 грудня вони продовжаться, але переважно у вигляді дощу. У Карпатах, на Сході та Північному Сході – з мокрим снігом.

Надалі, 18 – 20 грудня, у нас поширить вплив поле підвищено тиску. Тож очікуємо погоду без істотних опадів. Лише в Карпатах, на Сході та Північному Сході невеликий дощ і мокрий сніг.

У ці дні температура вночі буде від +3 до -3 градусів. Тільки з 19 грудня на Лівобережжі подекуди до -7 градусів морозу може опуститися через прояснення.

Тобто через антициклон може бути ясна ніч з холодним повітрям. Відповідно, можуть бути нижчі температурні показники.

Вдень залишається 0 – +8 градусів. Прикарпаття і крайній Південь країни навіть до +11 градусів.

Поки що така ситуація. Наприкінці тижня, на вихідні, температура знову може дещо знизитися. Можливо, вночі все ж таки з мінусами, але без якихось суттєвих коливань.

Тобто навіть -10 градусів в Україні чекати ще не варто?

Ні, поки не очікуємо. Це похолодання було дуже епізодичне, тільки в суботу – неділю трошечки був такий мороз і все.

У принципі, як ми й прогнозували, – зимові періоди стають переважно з температурами близько 0, плюс-мінус 5 градусів, і з дуже короткочасними епізодами холоду. Поки що такий сценарій. Як буде далі, подивимося.



Сильне похолодання поки не очікується / Валентини Поліщук, 24 Канал

Наскільки звичною для України у другій половині грудня є така температура, коли без морозу навіть вночі?

Так, це дещо незвично. У принципі, 15 грудня якраз-таки можна сказати, що було близько до норми. Уже 16 грудня й у наступні три дні, імовірніше за все, буде переважно вища за кліматичну норму температура.



Температура, імовірно, буде вища за норму / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Чи вдарять сильні морози до -30 градусів вже незабаром

Якщо говорити про орієнтовні прогнози на 10 днів, чи очікується сильне похолодання – до -20 – -30 градусів?

-20 градусів точно ні, не очікуємо. Навіть якщо вже дивитися на початок наступного тижня, якраз-таки передріздвяні дні, там трошечки може бути нижча температура, ніж зараз. Буквально на кілька градусів.

Сильних морозів поки що немає. Звичайно, будемо ще дивитися. Такі короткочасні припливи холоду можуть бути, але коли саме, невідомо: поки що їх не видно.



Лютих морозів в Україні ще не буде / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Цікаво! За кліматичними характеристиками абсолютний мінімум, який фіксували за всю історію спостережень, у грудні сягає -24 – -32 градуси. Однак у східних, північно-східних і Чернівецькій областях місцями було до -33 – -35 градусів, на Прикарпатті навіть до -38 градусів, на Закарпатті та Півдні до -17 – -23 градусів, а на півдні Криму -10 – -19 градусів.

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Де і коли йтиме сніг: чи утвориться сталий покрив

Чи будуть сильні опади найближчим часом і коли утвориться сталий сніговий покрив?

15 і 16 грудня йшов мокрий сніг, навіть переважно дощ. І сніговий покрив, який був у більшості західних і північних областей, інтенсивно тане і змиється дощем впродовж вівторка. Залишиться хіба що на крайніх точках прикордонних областей на Північному Сході – Сумщині й Чернігівщині. Утім, до кінця тижня, імовірніше за все, там також розтане.

Звичайно, на високогір'ї Карпат залишається сніговий покрив. На ранок 15 грудня максимальна його висота становила 42 сантиметри.

Наступного тижня знову можуть бути атмосферні процеси з Північного Заходу. Можливо, трохи додадуть все ж таки опадів. Якщо температура буде дещо нижче за 0 градусів, буде мокрий сніжок, і тоді може утворитися трохи снігового покриву.

Але все ж таки сильні опади не очікуються?

Сильні ні. 16 грудня були помірні дощі, без якихось негативних наслідків. Так, це дощ посеред грудня. Але нині, в умовах зміни клімату, це стає дедалі звичнішим явищем.



Сильні снігопади в Україні ще не очікуються / Владислав Кравцов, 24 Канал

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Якою буде погода на Різдво і Новий рік

Минулі Різдво і Новий рік пройшли без снігопадів і лютих морозів. Якою може бути погода цього року – також без сильних опадів і великих мінусів чи все ж таки на свята вдарять морози?

Поки що говорити за це трохи зарано. Загалом, якщо зазирнути на початок наступного тижня, у нас можуть бути атмосферні процеси з північного заходу. У принципі, вони будуть утримуватися аж до кінця місяця.

В основному такі повітряні потоки будуть. Але, знову ж таки, буде чергування: пройде атмосферний фронт, потім знову може бути поле підвищеного тиску і без опадів.

Чи буде сніговий покрив, дуже залежить від того, яка буде температура. Бачимо, поки що немає якихось морозів, все близько 0 градусів тримається.

Це дуже складно для прогнозування. Якщо температура буде трохи нижче за 0, навіть на 2 градуси опуститься, уже буде і сніг, і сніговий покрив. А якщо вище – усе буде падати й одразу танути.

Тому такі моменти вже будуть прогнозуватися хоча б днів за 5 до кожної дати. Ну й уточнюватися з кожним днем.



Чи буде сніговий покрив на Різдво – поки невідомо / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

То все ж таки різка зміна погоди на Різдво не очікується?

Ні-ні-ні, поки нічого такого не очікується. У принципі, дуже схожий процес, як ось зараз: у нас то атмосферний фронт зі змішаною фазою опадів, то потім знову певне припинення опадів і трошечки прохолодніші ночі з причини прояснень.

А чи можливо, що вдень 25 грудня буде плюсова температура?

Поки що складно сказати. Близько нуля градусів, може, трошечки вище, – невеликий плюс. Тобто там якихось особливих коливань немає.

Ми бачимо, що цього тижня тенденція – плюсова температура, а наступного якраз-таки буде десь близько 0 градусів.



Різкого похолодання на Різдво не прогнозують / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал