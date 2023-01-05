У Карпатах – завірюха: рятувальники попередили про шторм в горах

У четвер, 5 січня, на Чорногірському хребті у Карпатах вирує хуртовина. Прогнозують, що негода пануватиме й 6 січня.

У Карпати прийшов зимовий шторм. Зокрема, на горі Піп Іван Чорногірський фіксують густий туман, та західний вітер, 18 метрів за секунду.

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Рятувальники запровадили 3-ій рівень небезпеки

Пориви вітру на вершині Чорногірського хребта складають до 24 метрів за секунду, температура повітря опустилась до 6 градусів морозу.

Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку. У зв'язку з хуртовинами, на високогiр'ї Івано-Франківської та схiдної частини Закарпатської областей зберiгається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Туристів просять зважати на погодні умови та не планувати походів у гори в цей час.

Нагадаємо, що напередодні, 4 січня, на горі Піп Іван було сніжно та морозно. Рятувальники показали відповідне фото зимової казки.

Погода на горі Піп Іван 4 січня / фото ДСНС України

В Україну суне циклон: що відомо

Українська синоптикиня Наталія Діденко прогнозує, що циклон Axel з північного заходу прискаче вже 5 січня в Україну разом із атмосферними фронтами та зумовить суттєву зміну в погоді.

За словами Діденко, така різка метеорологічна зміна не повинна захопити українців зненацька. Потрібно звернути особливу увагу на самопочуття, хронічні судинні недуги, відповідний одяг та взуття, вибір місця паркування автомобіля тощо.

Надалі з півночі почне сунути справжнє зимове повітря. Очікується похолодання до морозів.