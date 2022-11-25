У хмарах, снігу та з морозом: як зараз виглядає високогір'я Карпат – дивовижні фото

25 листопада 2022 , 13:19
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Джерело:

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Майже на всій території України випав перший сніг. У Карпатах також засніжило.

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост 25 листопада показав, яка погода на горі піп Іван. Там морозно та сонячно.

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Яка погода в Карпатах

Станом на 09:20 25 листопада 2022 року на горі Піп Іван Чорногірський ясно,
– повідомили в пошуково-рятувальному пості.


Чарівна погода в Карпатах / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост також розповів, що у Карпатах:

  • вітер західній – 4 – 5 метрів за секунду;
  • температура повітря – 6 градусів морозу. 

Важливі новини про погоду в Україні

  • 25 листопада погода в Україні буде хмарною. Також синоптики попередили про густий туман вночі та вранці на Півночі, в Центрі та на Півдні України.
  • Проте народний синоптик Станіслав Щедрін попередив, що після снігів Україну накриє потепління. Тепло буде ще щонайменше тиждень. 
  • Та вже у грудні температура повітря значно знизиться. Синоптики прогнозують похолодання у другій половині місяця. Вночі температура повітря сягне мінус 25 градусів, а вдень – до мінус 14. 

 

Автор: Діана Квасневська