У Києві різко погіршиться погода: через зливу водіїв попередили про небезпеку на дорозі

11 березня Київ накриє потужна злива. Синоптики прогнозують різку зміну погоди та можливі підтоплення.

Тож водіїв закликали бути обережними на дорозі. Також необхідно дотримуватись швидкісного режиму.

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У Києві різко зміниться погода

Так, у столиці прогнозують сильний дощ. Місцями можуть бути підтоплення, тому гідрослужби "Київавтодору" моніторять ситуацію і розпочали посилене чергування.

Наразі спеціалісти вже обстежили й очистили зливостоки у проблемних місцях.

Загалом "Київавтодор" має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки зливостоків. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції,

– зауважили у КМДА.

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Водіїв просять бути уважними на мокрих дорогах та дотримуватись швидкісного режиму.