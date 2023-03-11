У Києві різко погіршиться погода: через зливу водіїв попередили про небезпеку на дорозі
Джерело:КМДА
11 березня Київ накриє потужна злива. Синоптики прогнозують різку зміну погоди та можливі підтоплення.
Тож водіїв закликали бути обережними на дорозі. Також необхідно дотримуватись швидкісного режиму.
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У Києві різко зміниться погода
Так, у столиці прогнозують сильний дощ. Місцями можуть бути підтоплення, тому гідрослужби "Київавтодору" моніторять ситуацію і розпочали посилене чергування.
Наразі спеціалісти вже обстежили й очистили зливостоки у проблемних місцях.
Загалом "Київавтодор" має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки зливостоків. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції,
– зауважили у КМДА.
Негода в Україні: останні новини
9 березня погода в Карпатах значно погіршилася. На високогір'ї попереджали про високу вологість та потужний вітер. Через щільний туман у Карпатах була значно погіршена видимість.
Увечері 4 березня столицю накрила негода. Однак крім снігопадів та штормового вітру, у Києві була ще й гроза.
У Львові та області 21 лютого був сильний вітер. Через це оголошували штормове попередження та 2 рівень небезпечності.
Окрім цього, Львівщину 18 лютого також атакувала негода. У регіоні фіксували сильний поривчастий вітер.