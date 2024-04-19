Київ накриє сильний вітер, оголошено штормове попередження
Джерело:Укргідрометцентр
У п'ятницю, 19 квітня, у Києві очікуються сильні пориви вітру. Метеорологи попереджають про І рівень небезпечності у столиці.
За повідомленнями синоптиків, у найближчу годину та до кінця дня 19 квітня швидкість вітру досягатиме 15 – 20 метрів на секунду. Температура в столиці Києві вдень становитиме до +10°, а вночі опуститься до 4 – 6 градусів тепла.
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Небезпечна негода
Фахівці закликають під час сильного вітру щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт,
– наголошують у КМДА.
У суботу, 20 квітня, в західних, південних та центральних областях України зберігатимуться складні погодні умови. Пориви вітру сягатимуть 25 – 30 метрів на секунду. Йдеться про ІІ рiвень небезпечності.
У Міненерго попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств в деяких областях країни. Водночас усі служби готові до боротьби з наслідками погодних умов у разі, якщо такі пошкодження виникнуть.
Погода в Україні здивує
- Метеорологи попереджають, що на зміну субтропічному повітрю до нас приходить вже арктичне повітря. Якщо наприкінці березня погоду зумовлювало субтропічне повітря, то з середини квітня й протягом наступного тижня в Україні, на жаль, будуть погоду зумовлювати вже арктичні повітряні маси.
- Арктичне повітря, яке буде приходити в Україну, відчутно знизить температуру повітря. Максимальні значення стануть нижчими за норму. Однак, мінімальна температура повітря, попри такий потужний заток холоду, залишиться в межах норми.
- Також може спостерігатися сніг, тому що в деяких регіонах, особливо на Заході України, нічні температури можуть опускатися навіть нижче нуля.