У ніч на Різдво Київ і область накрила справжня зимова завірюха

Різдво принесло із собою сніг до української столиці. Усі служби працюють для того, щоб розчистити дороги та зробити місто безпечнішим.

Через нічну снігову завірюху у Києві 25 грудня виріс ризик ДТП, також затримується рух міського транспорту.

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Київ засніжило: на дороги прийшла ожеледиця

У КМДА повідомили, що до прибирання снігу і протиожеледної обробки в Києві залучені 294 одиниці техніки "Київавтодору"

Окрім того, 315 працівників у складі 45 бригад із ручного прибирання "Київавтодору" очищають від снігу зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи.

Комунальники обробляють дороги, мости, спуски та підйоми протиожеледними засобами. За добу використано понад 397 тонн солі та 3 тонни піску.

Також до прибирання снігу у дворах залучені керуючі компанії. А зелені зони прибирають 636 працівників і 59 одиниць техніки "зеленбудів".

Київ засніжило: відео

За прогнозом синоптиків, 25 грудня у Києві очікується мокрий сніг із переходом у дощ. На дорогах місцями ожеледиця, пориви вітру 17 – 22 м/с. У ДСНС попередили, що погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Закликаємо водіїв бути обачними на дорозі, надавати перевагу в русі техніці дорожньої служби. А також не паркувати автівки на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі комунальників,

– повідомили у КМДА.

У КМВА уточнили, що загалом дорожні та комунальні служби міста разом залучили майже 460 одиниць спецтехніки та понад 4 200 людей.

У місті ускладнений рух

Спершу у КМВА сказали, що ситуація контрольована, однак згодом у місті з'явилася затримка руху трамваїв. Наразі рух відновлено, однак вони курсують з відхиленням від графіка.

Крім цього, на вулиці Автозаводській – ДТП за участю міського транспорту. Через це там перекривали рух, однак на момент публікації його вже відновлено.

Також повідомляється, що на деяких дорогах утворилася "суцільна ковзанка".

Яка ситуація в області

У Київській ОВА повідомили, що на Київщині триває розчищення та протиожеледна обробка доріг. Станом на ранок 25 грудня над подоланням наслідків опадів працює 124 одиниці техніки. Також до робіт залучено 151 працівника.

Наразі використано 2 292 тонни піщано-соляної суміші для протиожеледної обробки дорожнього полотна.

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