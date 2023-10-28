Вітром відірвало частину прапора України біля монумента "Батьківщина-мати": з'явилось фото

28 жовтня по всій Україні вирує потужна негода, яка несе за собою плачевні наслідки. Так, у Києві відірвало частину прапора біля монумента "Батьківщина-мати".

Чи є постраждалі – поки невідомо. Відповідний кадр оприлюднили у мережі, інформує 24 Канал.

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У столиці вітер відірвав частину прапора України

На опублікованому фото можна побачити, що у Києві вітром відірвало жовту частину прапору України. Це сталося біля монумента "Батьківщина-мати".



Відірваний прапор у столиці / фото із соцмереж

Що наробила негода у Києві: останні новини

Внаслідок дощу та сильних поривів вітру у Києві пошкоджено один житловий будинок, три кіоски та чотири авто.

Зафіксовано 8 випадків падіння дерев на проїжджу частину. Одне дерево впало на трамвайні колії. Також зафіксоване падіння банера.

Відомо, що внаслідок негоди у столиці загинули двоє осіб. Ще три – травмовані.

Мер Віталій Кличко уточнив, що через наслідки негоди зі шквальним вітром у столиці вже двоє загиблих – чоловіки віком 65 і 35 років. 7 мешканців Києва отримали травми й переломи. П'ятьох медики госпіталізували в лікарні столиці. Двом надали допомогу на місці.

На цю годину зафіксовані факти падіння чи пошкодження понад 250 дерев. Ліквідація наслідків негоди триває.

У Києві найближчу годину з утриманням до кінця дня 28 жовтня пориви вітру 25 – 28 метрів за секунду (І рівень небезпечності).