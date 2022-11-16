До снігу додасться ще штормовий вітер: на Київ суне негода

У Києві 17 листопада різко похолодає. Погодні умови в столиці сильно ускладняться, адже крім снігу, здійметься штормовий вітер.

На Київ суне негода

За словами синоптикині Наталки Діденко, сніг почне падати ще пізно ввечері сьогодні, 16 листопада. Переважно він буде мокрий.

До теми В Україні завтра випаде перший сніг: в яких областях

Дорожній рух буде ускладнений, бо можлива ожеледиця. Пішоходам буде також не дуже приємно пересуватися вулицями, адже під ногами може бути "каша".

Температура повітря 17 листопада у столиці буде близько 0 градусів. Максимально стовпчики термометрів підіймуться до +2 градусів. Сніг супроводжуватиметься сильним вітром, подекуди – штормовим.

До речі, до кінця тижня у Києві похолодає ще більше. Вночі температура повітря опуститься до -10...-5 градусів.

Не лякаємося похолодання, бо все це нормальна сезонна програма для нашого помірно-континентального підсоння,

– наголосила Діденко.

Зауважимо, що з наступного тижня, 22 листопада, у Київ прийде коротке потепління.

В Україні обіцяють сніг

17 листопада сніг прогнозують в усіх регіонах України, окрім Півдня. Зранку на Заході, Сході, Півночі та в Центрі ще можливий дощ, однак з обіду вже точно падатиме сніг. Народний синоптик Станіслав Щедрін попереджав, що може намести до пів метра снігу.

До речі, у південних областях тим часом пануватиме зовсім інша погода. Там обіцяють +10 градусів, а в Криму взагалі +15 градусів, та дощі.