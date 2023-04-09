Атакує негода: у Києві та Одесі терміново попередили про сильні грози у найближчу годину
Джерело:КОВА
9 квітня Київ та Одесу накриє потужна непогода. На території регіонів очікується гроза та злива.
Тому краще без потреби не виходьте на вулицю. У Києві та Одесі прогнозують І рівень небезпеки – жовтий.
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У Києві та Одесі попереджають про негоду
За інформацією Укргідрометцентру, у найближчу годину – з утриманням до кінця доби 9 квітня – на території Києва та області очікується гроза. Буде І рівень небезпеки – жовтий.
Київщину накриє негода / фото з телеграм-каналу КОВА
У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів звертайтесь до диспетчерської: 044-284-74-19. А при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформуйте екстрені служби: 101 або 103. Телефон Київської служби порятунку: 044-430-37-13.
Окрім цього, в Одесі та області також у найближчі 1–3 години очікується гроза, яка збережеться до кінця дня.
До речі, над Одесою після дощу та граду зараз можна побачити веселку.
В Одесі з'явилася веселка після дощу / фото місцеві телеграм-канали
Веселка в Одесі 9 квітня / фото місцеві телеграм-канали
Що робити під час негоди
- щільно закрийте усі вікна в будинку та приберіть з балконів предмети, які можуть випасти на вулицю;
- на вулиці варто триматися якомога далі від дерев, будівель, рекламних щитів та лінії електропередач;
- якщо пориви вітру посилюються, варто сховатися в найближчому приміщенні чи укритті;
- уникайте можливого перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також паркування поруч з ними автотранспорту;
- вдома необхідно вимкнути газ, прибрати з підвіконь і балконів незакріплені предмети.
Погода в Україні 9 квітня
- Найхолодніше 9 квітня буде на Заході України. Там вдень синоптики обіцяють за вікном температуру в межах від +8 до +12. У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях пройдуть неістотні опади. А в інших у цьому регіоні – грози.
- На Півночі буде дещо тепліше. Там слід очікувати +12…+15 градусів.
- На Сході буде найтепліше – температура повітря прогріється від +12 до +16. Однак синоптики прогнозують дощі.
- На Півдні України стовпчики термометрів коливатимуться від +12 до +15.