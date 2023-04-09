Атакує негода: у Києві та Одесі терміново попередили про сильні грози у найближчу годину

9 квітня Київ та Одесу накриє потужна непогода. На території регіонів очікується гроза та злива.

Тому краще без потреби не виходьте на вулицю. У Києві та Одесі прогнозують І рівень небезпеки – жовтий.

До теми В Україну прийшли весняні грози: у Києві випав град

У Києві та Одесі попереджають про негоду

За інформацією Укргідрометцентру, у найближчу годину – з утриманням до кінця доби 9 квітня – на території Києва та області очікується гроза. Буде І рівень небезпеки – жовтий.



Київщину накриє негода / фото з телеграм-каналу КОВА

У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів звертайтесь до диспетчерської: 044-284-74-19. А при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформуйте екстрені служби: 101 або 103. Телефон Київської служби порятунку: 044-430-37-13.

Окрім цього, в Одесі та області також у найближчі 1–3 години очікується гроза, яка збережеться до кінця дня.

До речі, над Одесою після дощу та граду зараз можна побачити веселку.



В Одесі з'явилася веселка після дощу / фото місцеві телеграм-канали



Веселка в Одесі 9 квітня / фото місцеві телеграм-канали

Що робити під час негоди

щільно закрийте усі вікна в будинку та приберіть з балконів предмети, які можуть випасти на вулицю;

на вулиці варто триматися якомога далі від дерев, будівель, рекламних щитів та лінії електропередач;

якщо пориви вітру посилюються, варто сховатися в найближчому приміщенні чи укритті;

уникайте можливого перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також паркування поруч з ними автотранспорту;

вдома необхідно вимкнути газ, прибрати з підвіконь і балконів незакріплені предмети.

Погода в Україні 9 квітня

Найхолодніше 9 квітня буде на Заході України. Там вдень синоптики обіцяють за вікном температуру в межах від +8 до +12. У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях пройдуть неістотні опади. А в інших у цьому регіоні – грози.

На Півночі буде дещо тепліше. Там слід очікувати +12…+15 градусів.

На Сході буде найтепліше – температура повітря прогріється від +12 до +16. Однак синоптики прогнозують дощі.

На Півдні України стовпчики термометрів коливатимуться від +12 до +15.

Під час негоди щільно закривайте вікна будинків. На вулиці тримайтеся якомога далі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередач.