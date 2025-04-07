Як довго триватимуть заморозки в Києві: прогнози синоптиків

У Києві прогнозують заморозки протягом кількох днів. Синоптики попереджають жителів столиці та Київщини про небезпечні метеорологічні явища.

Такі погодні умови призведуть до пошкодження рослин та дерев, що рано квітнуть. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Києві в найближчі кілька днів

Щоночі до 11 квітня включно синоптики прогнозують заморозки в Києві та регіоні. У столиці температура повітря знизиться до -2 градусів морозу, там оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Тоді як в області стовпчики термометрів опустяться до -5 градусів морозу, синоптики оголосили другий (помаранчевий) рівень небезпечності.

До слова, в перші вихідні квітня до України прийшло різке похолодання. У деяких областях України випав сніг. За даними представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи, наразі до країни надходить холодне повітря арктичного походження з північних напрямків.

Внаслідок цього утворюється активний циклон, що призводить до ускладнення погодних умов і похолодання. Втім, сильний сніг в Україні поки не прогнозують.