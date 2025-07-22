Попередження для киян: насуваються грози й сильний вітер
- Киян попередили про раптову негоду з грозами, градом і шквалами вітру до 20 метрів в секунду, що накриють столицю найближчими годинами.
Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності, закликаючи мешканців бути обачними та дотримуватися правил безпеки.
Киян попередили про раптову негоду. Вже найближчими годинами столицю накриють грози, град і шквали вітру до 20 метрів за секунду.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. На Київ та область насувається раптове погіршення погоди.
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Київ накриють грози та град
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища вже найближчими годинами. За прогнозом, очікуються грози, місцями град, а також шквали вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.
Негода затримається і вночі 23 липня. У зв’язку з цим оголошено перший рівень небезпечності – жовтий, що означає потенційно загрозливі погодні умови.
Таке погіршення погоди може вплинути на роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств. Крім того, можливі ускладнення в русі транспорту – як громадського, так і приватного.
Рятувальники та синоптики закликають мешканців бути обачними:
- не перебувати без потреби на вулиці під час грози;
- уникати паркування авто під деревами чи біля рекламних щитів;
- не використовувати електроприлади під час блискавки.
Нагадаємо, у разі виникнення надзвичайних ситуацій слід негайно звертатися до екстрених служб.