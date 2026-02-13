Коли може суттєво погіршитися погода в Україні: синоптик назвав імовірні дати
Погодні умови найближчими днями будуть теплими та здебільшого сприятливими. Але такі зміни вже на вихідних можуть принести певні погіршення.
Про це повідомлив начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань на своїй сторінці у Facebook.
Коли може погіршитися погода?
За словами синоптика, 13 лютого погода буде теплою, проте зауважив, що потепління в умовах здебільшого хмарної погоди призведе до поступового танення снігу і сповзання великих мас снігу з дахів будинків та падіння бурульок.
"Особлива увага не лише під ноги, а й трішки пильнуємо та проходьте вздовж будівель на безпечній відстані від стін – не ближче 3 – 4 метри. Дискомфорту та відчуття холоду додаватиме рвучкий вітер вже південних румбів", – написав він.
До речі, Укргідрометцентр повідомляв, що протягом 14 лютого у південній та східній частинах країни подекуди можливі сильні пориви вітру швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.
Вже у суботу, 14 лютого, та неділю, 15 лютого, як попереджає Віталій Постригань, існує висока ймовірність виходу південних циклонів. Відомо, що він зазвичай призводить до погіршення погоди, зокрема, можливе посилення опадів.
Поки що траєкторія їх переміщення розраховується, фаза та інтенсивність опадів теж згодом. Але може бути суттєве ускладнення погоди. Отже, вже відчуємо тепло Атлантики, однак, це ще не весна,
– наголосив він.
Якою буде погода до кінця тижня?
Нагадаємо, вже зазначали, що у другій половині тижня температура повітря на території України відчутно зросте, місцями прогнозують до 11 та більше градусів тепла. Потепління охопить не лише південні області.
Також попереджали, що Україну цього тижня накриє антициклон, через що опадів по території країни поки що буде менше. Попри це, мороз ще протримається кілька днів, а найхолодніше буде вночі.
Повідомляли, що погода в лютому, попередньо, буде різною. Протягом першої половини місяця у деяких областях радше за все утримаються морози, проте наприкінці лютого можливе зростання температур.