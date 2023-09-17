В Україні досі триває літо, – синоптикиня розповіла, коли почнеться справжня осінь

Найближчим часом різкого та сильного похолодання в Україні ще не буде. Цікаво, що у нас досі триває метеорологічне літо.

Коли ж мине спека і почнеться справжня осінь, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Наталія Птуха. Зауважимо, синоптикиня Укргідрометцентру відповіла, чи буде ще у вересні +30 градусів.

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Метеорологічна осінь ще не настала

Наразі спостерігається м'який перехід від літа до осені, утримання середньої погоди. Трошки осінньої у нічні години та майже літньої вдень.

Метеорологічна осінь у нас ще не настала, бо це коли середньодобова температура нижча за +15 градусів. Тобто зараз в Україні по суті ще триває метеорологічне літо,

– наголосила Наталія Птуха.

До речі, дуже високих температур, зокрема, спеки до +30 градусів і вище у найближчій перспективі вже не буде. Синоптики прогнозують максимум +27...+28.

"Якихось різких затоків теплого повітря з Півдня поки не прогнозуємо. А якщо їх не буде, то вже, мабуть, і +30 також не буде", – зазначила Птуха.

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