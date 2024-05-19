Спека в багатьох областях: коли в Україні вже пригріє майже до 30 градусів

Перша половина травня була доволі прохолодною. У частині областей навіть вдарили заморозки до -5 градусів. Втім, уже незабаром вдень температура сягне майже +30.

Коли ж чекати такого потепління, де прогнозують найвищу температуру, передає 24 Канал.

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В Україні пригріє до +28 градусів

В Укргідрометцентрі прогнозували, що упродовж 19 – 21 травня вночі в Україні 7 – 14 градусів, вдень 19 – 26. Прохолодніше лише в Карпатах. Зокрема, 3 – 10 градусів і 13 – 20 відповідно.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах далі буде ще тепліше. Так, уже 23 травня в багатьох областях температура повітря може сягнути до 27 градусів, а подекуди ще вище. Зокрема, на Донеччині та Луганщині до +28.

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Орієнтовний прогноз погоди на 23 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

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