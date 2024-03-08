Україну накриють дощі, подекуди з мокрим снігом: коли посиляться і скільки будуть

Уже незабаром Україну накриють опади. Переважно дощі, втім, подекуди з мокрим снігом.

Вже у другій декаді березня ймовірність опадів збільшиться. Про це раніше писав синоптик Ігор Кібальчич.

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В Україні посиляться опади

За поперелнім прогнозом Кібальчача, у другій декаді місяця відбудеться перебудова атмосферних процесів. Очікується розвиток багатоцентрової області низького тиску над країнами центральної та південної Європи, Середземним морем. Це спричинить активізацію циклонічної діяльності та атмосферних фронтів, зокрема, і над територією України.

Тому ймовірність опадів збільшиться, вони проходитимуть переважно у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом,

– зазначив синоптик.

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Орієнтовний прогноз погоди на 12 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Цікаво, що температура залишиться високою. Помітно потеплішають ночі через щільну хмарність.

Після 18 – 20 березня інтенсивність та повторюваність опадів у вигляді дощів ще більше зросте, особливо у західних північних та центральних областях нашої країни,

– спрогнозував Кібальчич.

Додав, що область зниженого тиску та фронтальні розділи охоплять більшу частину Європи. Переважатиме західне й південно-західне перенесення повітряних мас. Тож температура збережеться вищою за норму, втім, з незначними міждобовими коливаннями, в окремі дні можливі нічні приморозки місцями до 1 – 7 градусів, окрім, Півдня.

Синоптик підсумував, що ймовірність опадів помітно збільшиться у другій половині березня, коли нашу країну частіше відвідуватимуть циклони та атмосферні фронти.

Місячна кількість опадів очікується в межах норми. Однак, у західних областях подекуди вище за норму на 15 – 30 %.

синоптик писав, що середня місячна температура по всій Україні очікується вищою за норму на 2 – 3,5 градуса. Вона коливатиметься в межах 1 – 6 тепла. Втім, в Одеській і подекуди західних областях 7 – 8 тепла. Проте в Карпатах ще прохолодно – близько нуля градусів.