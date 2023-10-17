Аж до 27 градусів: де і коли у жовтні ще сильно пригріє

Упродовж тижня в Україні буде спостерігатися контрастна погода. У частині областей можливе повернення заморозків. Цікаво, що в інших ще може пригріти аж до +27 градусів.

Де ще чекати високих температур, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. Зауважимо, що зовсім скоро по всій Україні пройдуть дощі.

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Де ще може пригріє до +27 градусів

За прогнозом Кібальчича, потепління очікується вже наприкінці тижня. Зокрема, вдень п'ятниці.

"У північних та західних областях +3…+8 градусів, у південних, центральних та східних регіонах +12…+23", – зазначив синоптик.

Додав, що у суботу, 21 жовтня, дощова й холодна погода ще збережуться у північних, західних і східних областях. Тим часом у центральних і південних вже переважно без опадів і доволі тепло.

Температура повітря вночі розподілиться наступним чином: від +2…+7 у північних та західних областях до +11…+16 на Півдні країни. Вдень максимальні значення досягнуть +5…+12, у південній половині та в Криму +22…+27 градусів,

– зазначив Кібальчич.

Також синоптик додав, що у неділю на Півночі країни знову очікується невеликий, а подекуди помірний дощ. На решті території – без істотних опадів. Вночі +3…+8 градусів, вдень +7…+12. У південних та західних областях +13…+18.

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Яка буде погода 17 жовтня