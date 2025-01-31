УКР РУС
31 січня 2025, 20:15
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В яких областях будуть помірні дощі, а де йтиме сніг у перші дні лютого

Юлія Муріна
Основні тези
  • На початку лютого в Україні очікуються дощі та мокрий сніг. Подекуди опади будуть помірними.
  • У суботу вночі від +4 до -1 градуса, вдень +2 – +7. Однак, на Півдні тепліше.

У перші вихідні лютого багато областей України накриють опади. Очікуються помірні дощі й мокрий сніг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Сніг і дощі в Україні

За прогнозом синоптиків, у суботу, 1 лютого, в Україні, окрім більшості західних, Житомирської, Київської та Вінницької областей, йтимуть помірні дощі, на Закарпатті – невеликий мокрий сніг. Вночі та вранці на Півдні та Сході подекуди туман. 

Вночі в Україні від +4 до -1 градуса, вдень +2 – +7. Однак, на Півдні +3 – +8 і +7 – +12 відповідно. У Карпатах сніг при температурі 0 – -4 градуси.

У неділю на Сході, Південному Сході й Заході очікуються невеликі опади, – переважно мокрий сніг. Тим часом на решті території без істотних опадів.

У понеділок в більшості областей подекуди пройде невеликий сніг, на Півдні помірний мокрий сніг і дощ. Вночі та вдень від -3 до +3 градусів, але в Карпатах вночі -3 – -8 градусів, вдень на Закарпатті +1 – +6. 

У найближчі три доби вітер переважно північно-західний, 3 – 10 метрів на секунду.

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Погода на місяць

  • Раніше в Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на місяць. Синоптики зазначили, що середня місячна температура повітря в лютому 2025 року передбачається від -3 до +2 градусів. Це на 1,5 градуса вище за норму.
  • Тим часом місячна кількість опадів очікується в межах 25 – 65 міліметрів, що менше за норму.
  • До речі, абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували в лютому за всю історію спостережень, сягає -24 – -39 градусів. На півдні Одеської області й у Криму -15 – -23.
  • Абсолютний максимум температури повітря +12 – +20 градусів. Однак, у Криму, південних, Вінницькій, Івано-Франківській і Чернівецькій областях подекуди +21 – +24 градуси. На високогір'ї Карпат +9 – +11.