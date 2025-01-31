В яких областях будуть помірні дощі, а де йтиме сніг у перші дні лютого

У перші вихідні лютого багато областей України накриють опади. Очікуються помірні дощі й мокрий сніг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Сніг і дощі в Україні

За прогнозом синоптиків, у суботу, 1 лютого, в Україні, окрім більшості західних, Житомирської, Київської та Вінницької областей, йтимуть помірні дощі, на Закарпатті – невеликий мокрий сніг. Вночі та вранці на Півдні та Сході подекуди туман.

Вночі в Україні від +4 до -1 градуса, вдень +2 – +7. Однак, на Півдні +3 – +8 і +7 – +12 відповідно. У Карпатах сніг при температурі 0 – -4 градуси.

У неділю на Сході, Південному Сході й Заході очікуються невеликі опади, – переважно мокрий сніг. Тим часом на решті території без істотних опадів.

У понеділок в більшості областей подекуди пройде невеликий сніг, на Півдні помірний мокрий сніг і дощ. Вночі та вдень від -3 до +3 градусів, але в Карпатах вночі -3 – -8 градусів, вдень на Закарпатті +1 – +6.

У найближчі три доби вітер переважно північно-західний, 3 – 10 метрів на секунду.

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