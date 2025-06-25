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24 Канал Новини України Чи буде +37 у липні: відповідь Укргідрометцентру
25 червня, 22:39
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Чи буде +37 у липні: відповідь Укргідрометцентру

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • На початку липня в Україні очікується вплив антициклону, що обумовить сонячну погоду з підвищенням температур до +33 градусів.
  • На Півдні та Сході буде понад 30 градусів.

Цьогорічні травень і червень здивували холодною погодою. У кінці весни були заморозки, а на початку літа – дощі. Це геть не схоже на минулий рік. Але в липні все має змінитися.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Яка погода буде в липні 2025 в Україні

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що на початку липня на погоду в Україні буде впливати антициклон.

Це означає, що погода в нас буде без опадів, більше сонячних прояснень і підвищення температурних показників. Починаючи з середини тижня, можливо, десь до +33 градусів, 
– сказала вона.

Проте Птуха додала, що ці дані ще будуть уточнювати.

Наразі інформація синоптиків така. На більшості території України вдень має бути +25...+30 градусів, уночі +15...+20 градусів. Мова про Захід, Північ і Центр. А от на Півдні та Сході – понад 30 градусів.

Поки що про шалену спеку в +37 градусів, як про це пишуть деякі телеграм-канали, не йдеться.