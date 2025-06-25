Чи буде +37 у липні: відповідь Укргідрометцентру
- На початку липня в Україні очікується вплив антициклону, що обумовить сонячну погоду з підвищенням температур до +33 градусів.
- На Півдні та Сході буде понад 30 градусів.
Цьогорічні травень і червень здивували холодною погодою. У кінці весни були заморозки, а на початку літа – дощі. Це геть не схоже на минулий рік. Але в липні все має змінитися.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
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Яка погода буде в липні 2025 в Україні
Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що на початку липня на погоду в Україні буде впливати антициклон.
Це означає, що погода в нас буде без опадів, більше сонячних прояснень і підвищення температурних показників. Починаючи з середини тижня, можливо, десь до +33 градусів,
– сказала вона.
Проте Птуха додала, що ці дані ще будуть уточнювати.
Наразі інформація синоптиків така. На більшості території України вдень має бути +25...+30 градусів, уночі +15...+20 градусів. Мова про Захід, Північ і Центр. А от на Півдні та Сході – понад 30 градусів.
Поки що про шалену спеку в +37 градусів, як про це пишуть деякі телеграм-канали, не йдеться.