Аномальна спека: чи буде це літо теплішим за попередні

Цього року весна в Україні здивувала своїм теплом наприкінці березня й на початку квітня. Фіксувалися аномально високі температури. Та чи буде сильна спека влітку, або ж чекати прохолоду, спрогнозували експерти.

Яким же буде літо в Україні, у коментарі 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.

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Погода на літо 2024

Згідно з оновленими сезонними прогнозами погоди, очікується, що температура повітря Україні буде на 1 – 2 градуси теплішою, ніж зазвичай.

Найсильніші аномалії та тенденції до утворення хвиль спеки ймовірні у західних, південних, південно-східних областях країни. Суттєві та тривалі зниження температури повітря малоймовірні,

– зазначила Віра Балабух.

Також метеорологиня розповіла, що найвища температура повітря очікується в липні й першій половині серпня, особливо на Півдні та Південному Сході.

Прогноз на червень

В Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура у червні очікується в межах 19 – 23 градуси, у гірських районах 16 – 19 тепла.

"На 1,5 – 2 градуси вище за норму", – зазначили синоптики.

Місячна кількість опадів очікується в межах 49 – 90 міліметрів, у Карпатах та подекуди на Прикарпатті 117 – 171 міліметра. Це в межах норми.

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