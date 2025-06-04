Погода на літо: коли буде найбільша спека в Україні

Синоптики прогнозують, що літо в Україні буде теплим, з періодами спеки. Втім, як і в попередні роки, не обійдеться без коливань температури й нерівномірного розподілу опадів.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Коли буде найспекотніше в Україні

За попередніми оцінками, середньомісячна температура у червні може бути на 1,5, а в липні й серпні на 2,5 градуса вищою за кліматичну норму.

Водночас Наталія Птуха наголосила, що як і в попередні роки, не минеться без коливань температури й нерівномірного розподілу опадів.

Найспекотніші місяці по наших статистичних даних для України – це липень і серпень, не червень. Але, звичайно, бувають винятки, тим паче в умовах зміни клімату. Подивимося, як воно буде,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

Синоптикиня також розповіла, що є певні зміни в кліматичній системі України. Зокрема, зростає середньорічна температура. Більшість місяців року мають позитивну аномалію відхилення середньомісячної температури від норми.

"Тобто коли ми кажемо, що середньомісячна температура перевищує кліматичну норму, це означає, що в більшості місяців року сучасні температури справді перевищують історичні кліматичні норми", – пояснила Птуха.

Також зауважила, що змінюється характер опадів, збільшується кількість зливових дощів. Окрім того, подекуди збільшуються посушливі періоди, тобто відбувається нерівномірний розподіл опадів: десь може випасти більше, а десь, навпаки, буде без опадів, тому там буде посушливий район.

Втім, наголосила Наталія Птуха, детальніші висновки – у компетенції науковців, кліматологів з Українського гідрометеорологічного інституту.

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Цікаво! Абсолютний максимум температури, який коли-небудь фіксували у червні, сягає +32 – +38,5 градуса. В Одеській, Херсонській, Харківській і Луганській областях подекуди +39 – +39,8 градуса, у Карпатах і горах Криму +25 – +33 градуси.



Абсолютний мінімум сягав +1 – +9 градусів. У Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Сумській, Харківській, Луганській та Дніпропетровській областях і гірських районах подекуди -0,3 – -3,4 градуса, а на високогір'ї Карпат навіть до -5 градусів.