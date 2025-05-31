Чи буде рекордна спека в Україні влітку 2025 року

Літо 2024 року в Україні було аномально теплим. Температура била рекорди: подекуди навіть перевищила +40 градусів. Синоптики спрогнозували, якої погоди чекати влітку цього року.

Так, чи буде в Україні знову рекордна спека, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода на літо 2025 року

Синоптикиня розповіла, що за попередніми оцінками, літо очікується теплим, звичайно, з періодами спеки. Середньомісячна температура на 1,5 градуса, а в липні та серпні на 2,5 градуса вища за кліматичну норму.

Однак, наголосила Наталія Птуха, як і в попередні роки, не обійдеться без коливань температури та нерівномірного розподілу опадів.

Найспекотніші місяці по наших статистичних даних для України – це липень і серпень, не червень. Але, звичайно, бувають винятки, тим паче в умовах зміни клімату,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

Водночас підкреслила, що таких прогнозів синоптики дати не можуть. Підсумувала, що температура повинна бути трохи вищою за кліматичну норму, втім, подивимося, як вийде.

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Коли буде потепління