Чи буде навесні ще сніг і морози, а влітку – сильна спека +30: інтерв'ю з метеорологинею Балабух

Цього року кінець березня та початок квітня порадували українців аномальним теплом. Подекуди температура сягнула майже +30 градусів. Утім, така спека на довго не затрималася. З середини квітня прийшло різке похолодання.

Якою ж буде погода до кінця весни у 2024 році – чи чекати ще сильної спеки або ж, навпаки, вдарить мороз і йтиме сніг, яким буде це літо в Україні та чи будуть наступні зими сніжними й холодними – в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.

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Аномальний квітень: з чим пов'язана спека

Перша половина квітня в Україні була доволі теплою. Температура навіть подекуди сягала 25 – 27 градусів. Чи є це аномалією і з чим пов'язана така погода?

Так, дійсно, перша половина квітня була аномально теплою. Особливо здивувала погода наприкінці березня і на початку квітня.

Максимальна температура повітря сягала +25 і навіть, в окремих районах, +29 градусів тепла і була на 10 – 15 градусів вищою за кліматичну норму.

Зазвичай така температура характерна для літніх місяців. Зумовлена вона була потужним виносом субтропічного повітря, який приніс до нас не лише літнє тепло, а й пил із Сахари.

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Чи вдарять ще морози та чи буде сніг навесні

Зараз до нас знову прийшло похолодання. Чи можливі ще заморозки й сніг цієї весни? І чи така погода, яка буде далі, вже є нормальною для квітня?

Синоптична ситуація змінюється, і на нас чекають погодні гойдалки й чергові аномалії. З середини квітня й протягом наступного тижня погоду зумовлюватимуть вже арктичні повітряні маси, які відчутно знизять температуру повітря, особливо максимальну. Вона стане суттєво нижчою за норму. А от мінімальна температура повітря, попри такий потужний затік холоду, залишиться майже в межах норми.

У деяких районах, особливо на Заході України, нічні температури опустяться нижче нуля, спостерігатимуться заморозки, сніжна крупа, мокрий сніг.

Загалом така погода є типовою для цього періоду року. Якраз нетиповими є такі дуже високі температури, практично літні, які були на початку місяця.

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+30 навесні ще буде чи вже ні

А чи чекати нам ще температурних гойдалок, чи можливо, що навесні ще буде до +30 градусів? Чи все ж таки буде вже типова тепла погода?

Надійний прогноз про те, яких значень може досягти температура повітря, синоптики можуть дати лише за п'ять діб. Коли мова йде про більший термін, то можна говорити лише про тенденції, про те, як може змінитись температура протягом місяця чи сезону відносно кліматичної норми.

Відповідно до розрахунків чисельних моделей прогнозу погоди, такі великі аномалії температури, як на початку квітня, малоймовірні.

Проте, у міру того, як ми наближатимемось до літа, температура повітря підвищуватиметься і, ймовірно, знову перевищить 25 градусів, особливо на Півдні країни.

Аномальна спека поки не очікується / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Яким буде травень в Україні

Розкажіть, будь ласка, яка буде погода у травні?

За розрахунками Європейського центру середньотермінових прогнозів, очікується що середня за місяць температура повітря у травні може бути на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму у західних, південних та південно-східних областях України, на решті території – у межах норми.

Спека у травні поки не очікується / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Чи можливо, що квітень виявиться теплішим за останній місяць весни?

Це малоймовірно. А от початок квітня дійсно може бути теплішим, ніж травень в деяких районах України.

Адже середня температура травня на значній території країни – в межах 15 – 18 градусів, а на початку квітня середня за добу температура повітря сягала 18 і навіть 20 градусів.

Літо 2024: чи чекати рекордної спеки, сильних злив і гроз

Яким може бути літо в Україні? Чи очікується сильна спека, можливо, нові температурні рекорди? Чи навпаки, може бути навіть прохолоднішим за попередні?

Відповідно до тих розрахунків які є зараз, очікується що літо в Україні може бути теплим, але не спекотним. Середня за сезон температура повітря, ймовірно, на 1 – 2 градуси перевищить норму.

Протягом сезону переважатимуть повітряні маси з Атлантики, які приноситимуть помірну вологу і тепло в Україну.

Періоди тривалої спекотної погоди малоймовірні.

Очевидно, що все ж таки небесна канцелярія зараз грає в команді за Україну. Ми бачимо, що погодні умови взимку були для нас надзвичайно сприятливі. Навіть весною до нас прийшло літо, яке нам дуже допомогло зекономити тепло і електроенергію. Є надія, що і влітку не буде великої спеки, щоб не перевантажити нашу енергосистему.

Сильна спека влітку не очікується / Фото 24 Каналу

Чи буде це літо дощовим? Чи все ж таки більш спокійна прогнозується погода?

Поки що аномально великої кількості опадів не прогнозується. Ймовірно, що опадів за сезон випаде в межах кліматичної норми.

Найбільш нестійкою погода в Україні буває у липні. Протягом цього місяця спостерігається найбільша повторюваність злив, гроз, граду, шквалів. Тож і цей рік не буде винятком.

Дощі будуть в Україні влітку / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Чи є зв'язок між погодою взимку та влітку

Чи є якийсь зв'язок між погодою взимку, навесні, влітку. Наприклад, якщо зима була тепліша, ніж зазвичай, то потім навпаки може бути прохолодніше?

Ні, такої залежності немає. Погода протягом сезону залежить від того, який тип циркуляції атмосфери переважатиме в регіоні. А на ці процеси впливає багато різних чинників. Серед них ключову роль відіграє океан.

Чи можете розказати детальніше, що саме впливає на погоду? Зокрема, про явища "Ель-Ніньйо" та "Ла-Нінья"?

Коли ми говоримо про погоду протягом тривалих періодів, таких як місяць, чи сезон, то вона буде залежати від циркуляційних процесів великого масштабу і насамперед від тих процесів, які відбуваються у Світовому океані. Великий вплив на погоду багатьох регіонів нашої планети мають процеси, які спостерігаються в екваторіальних широтах Тихого океану, зокрема, періодичне коливання температури поверхні океану.

Додатні аномалії температури океану отримали назву "Ель-Ніньйо", а від'ємні – "Ла-Нінья". Їм відповідає коливання атмосферного тиску, яке називають "Південним коливанням". Ці процеси набувають найбільшої інтенсивності у холодний період.

У роки, коли спостерігається "Ель-Ніньйо", над аномально теплою океанічною поверхнею утворюється потужний циклон, який приносить тепле вологе повітря з тропіків на американський континент.

Над аномально холодною поверхнею, у роки "Ла-Нінья", навпаки, формується потужний антициклон, в системі циркуляції якого на американський континент надходить холодне арктичне повітря. Завдяки тому, що Земля обертається навколо своєї осі, ці повітряні маси рухаються із заходу на схід, змінюючись на своєму шляху, і зрештою потрапляють в Атлантику і на Європейський континент.

Тому, як правило, у роки з "Ель-Ніньйо" температура повітря на планеті підвищується, а з "Ла-Нінья" знижується.

Минулого року спостерігалось "Ель-Ніньйо" і глобальна середня за рік температура повітря виявилась найвищою за увесь період інструментальних спостережень за погодою, і, ймовірно, за останні 100 000 років.

Така висока температура повітря була зумовлена не лише впливом "Ель-Ніньйо". Цьому сприяла велика концентрація парникових газів, яка була найвищою за останні 2000 років, та підвищена сонячна активність.

Зараз активність "Ель-Ніньйо" зменшується і переходить до нейтральної фази. Поступово починає формуватись "Ла-Нінья", яка сприятиме зниженню глобальної температури повітря.

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Теплі чи сніжні та люті: якими можуть бути наступні зими

Ця зима в Україні була доволі теплою. Чи можливо, що наступні теж будуть такими, чи чекати ще нам холодних зим з лютими морозами? Чи можна і як саме це відстежити?

Клімат на планеті та в Україні змінюється. Суттєво зростає температура повітря. Найбільший ріст температури спостерігається взимку і влітку. Сучасна зима в Україні стала у середньому на 1,5 градуса теплішою порівняно з 1961 – 1990 роками.

Тож аномально тепла зима цього року не випадковість, а закономірність тих процесів, що спостерігались протягом останніх десятиріч.

Причиною цих змін є насамперед діяльність людини, завдяки якій суттєво посилився парниковий ефект на нашій планеті.

Очікується, що цей ріст температури спостерігатиметься і надалі, незалежно від того, який сценарій розвитку вибере людство і скільки парникових газів згенерує.

За умови, що ми продовжимо жити так, як зараз і не скоротимо викидів парникових газів, до кінця століття глобальна температура повітря може підвищитись на 2,6 – 4,8 градуса порівняно з 1986 – 2005 роками.

Суттєво зросте і температура повітря в Україні. Зима стане ще теплішою і до кінця століття в Харкові вона може бути такою, як зараз у Херсоні.

Проте, попри значний ріст середньої за рік і сезон температури повітря, кількість днів з сильними морозами суттєво не зміниться. Тож вторгнення арктичного повітря можливі й надалі, але вони відбуватимуться на вищому тлі температури, що може створювати великі ризики для сільського господарства, енергетики та інших галузей економіки.

Чи будуть ще люті зими / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

А чи чекати нам ще сніжних зим? Не так, як цього року, коли був переважно мокрий сніг, а саме формування покриву?

Підвищення температури повітря в холодний період, особливо мінімальної, приводить до того, що опади випадають переважно у вигляді дощу чи мокрого снігу, стійкий сніговий покрив рідко утворюється.

Подальший ріст температури повітря призводитиме до того, що ці процеси посилюватимуться і сніжні зими стануть для нас рідкістю.

Сніжні зими стануть для України рідкістю / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал