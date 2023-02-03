В Україну суне циклон з морозами: в які регіони вже за день прийде справжня зима

В Україні невдовзі розпочнуться сильні морози. Температура подекуди знизиться до мінус 10 градусів.

Про це під час пресбрифінгу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха. Вона назвала області, які зачепить циклон.

До теми До України йде похолодання: коли чекати посилення морозів

В Україну прийдуть морози

Птуха зазначила, що 5 – 6 лютого розпочинається зниження температури:

5 – 10 градусів морозу в нічні години;

0 – 6 градусів морозу в денні години.

Щодо опадів. До нас із заходу зараз наближається циклон. Він буде проходити через південно-західну частину України. Звичайно, він вплине на західні області, південні. В цих областях ми очікуємо найближчим часом посилення вітру,

– зауважила синоптикиня.

Вона додала, що основним проявом циклону буде саме посилення вітру. Пориви зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду очікують в більшості західних областей, особливо у:

Закарпатській області,

Львівській області,

Івано-Франківській області,

Чернівецькій області.

"Також цей циклон несе опади. Тому в цих областях, які я зазначила, завтра (4 лютого – 24 Канал) очікуємо на значний сніг. Тобто майте це на увазі", – наголосила Птуха.

Варто прочитати На яких сайтах небезпечно дивитися прогноз погоди і чому: пояснення синоптика

У ДСНС закликали бути уважними

В Укргідрометцентрі зазначили, що 4 лютого у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях будуть значний сніг та хуртовина. Рівень небезпечності – "жовтий".

У ДСНС також повідомили про погіршення погодних умов️.

"Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", – мовиться у повідомленні.

Рятувальники закликали водіїв та пішоходів бути уважними на дорозі та за можливості не планувати довгі поїздки й дотримуватися правил безпеки.