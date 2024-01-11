Ожеледиця, сніг та вітер: на Львівщині протягом кількох днів вируватиме негода
11 січня 2024, 16:07Читать новость на русском
Джерело:ЛОДА
Січень приніс із собою погіршення погоди. Зокрема, на Львівщині синоптики прогнозують складні погодні умови.
У Львівській області очікується погіршення погоди. Це триватиме декілька днів у період з 11 до 15 січня.
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Вітер та ожеледиця
За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на дорогах Львова та області очікується ожеледиця.Важливо! Водії не повинні втрачати пильності на дорогах. Через погодні умови проїзд може бути ускладнений.
Крім цього, вдень місцями будуть пориви західного вітру. Мовиться про 15-20 метрів за секунду. У другій половині дня 11 січня також можливий сніг.
Якою буде погода 12 січня
- Небо над Україною буде вкрите хмарами, проте очікуються прояснення. Вночі можливий сніг, але вдень опадів не передбачають.
- Водіям варто бути обережними та не втрачати пильності на дорогах, адже синоптики прогнозують ожеледицю. Вітер буде переважно північно – західний, 7 – 12 метрів за секунду.
- Температура коливатиметься від -13 до -8 вночі та вдень. Водночас вночі на Чернігівщині та Сумщині можливо до -16 морозу. Натомість у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті протягом доби температура буде -2...-7 градусів морозу.