На Львів суне гроза: синоптики оголосили попередження через негоду

У Львові очікують на грози. Крім цього, є надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. Синоптики опублікували відповідне попередження на 20 серпня.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що 20 серпня місцями будуть грози на території Львівської області.

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На Львівщині очікують грози

У регіональному центрі з гідрометеорології попередили про I рівень небезпечності в регіоні – жовтий.



Прогноз погоди на Львівщині на 20 серпня / Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Крім цього, 20 серпня у Львівській області буде надзвичайна (5-й клас), місцями висока (4-й клас) та середня (3-й клас) пожежна небезпека.



Пожежна небезпека на Львівщині 20 серпня /Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню),

– пояснили синоптики.

Прогноз погоди в регіоні на 20 серпня

У Львівській області у вівторок спостерігається мінлива хмарність. Синоптики прогнозують місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер змінного напрямку, 3 – 8 метрів на секунду. Температура по області вдень становитиме 28 – 33 градуси тепла, а по Львову – 29 – 31 градус тепла.