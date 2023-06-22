Сильні зливи, град та шквали вітру: на Львів та область суне негода
Джерело:Львівський гідрометцентр
Львів та область накриє негода 23 червня. Синоптики попередили про сильну зливу, грози та навіть град.
Також очікуються сильні пориви вітру. Прогнозується ІI рівень небезпечності – помаранчевий.
Дивіться також Київ накрила потужна злива та грози: у підземних паркінгах затопило елітні авто
Негода атакує Львів та область
За даними синоптиків, 23 червня у Львові у другій половині дня прогнозуються грози, сильна злива, град. Очікуються пориви південно-західного вітру 17 – 22 метрів за секунду, а ввечері – 25 – 28 метрів за секунду.
У Львівській області у другій половині дня та до кінця доби також прогнозують грози. У північній частині регіону очікується сильна злива та град.
Також прогнозують пориви південно-західного вітру 17 – 22 метрів за секунду, а місцями – 25 – 28 метрів за секунду.
Синоптики зазначали, що також буде ІI рівень небезпечності – помаранчевий.
Що робити під час грози вдома
- Зачиніть двері та вікна.
- Утримайтеся від душу, ванни чи миття посуду.
- Уникайте електричних приладів будь-якого типу.
- Уникайте дротових телефонів.
Як вберегтися від блискавки / Інфографіка 24 Каналу
Де та коли в Україні пригріє до +33 градусів
Нагадаємо, що синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що найближчими днями у частині областей України буде спека. Втім, на Заході високих температурних чекати ще не варто.
Так, найближчими днями спека очікується переважно у південних регіонах. Птуха пояснила, що традиційно, коли заходить повітряна маса на територію України, то в регіонах, які ближче до південних широт, температура вища на кілька градусів.