Зима ще може відігратися за тепло: синоптик розповіла, чи чекати посилення морозів

Січень в Україні був доволі теплим. Синоптики навіть зафіксували найвищі показники за всю історію метеорологічних інструментальних спостережень.

Тенденція останніх років показує, що в Україні стає дедалі менше сильних морозів. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Багато науковців схиляються до того, що розслаблятися не варто, тому що компенсація за ці теплі дні серед зими дійсно може бути десь у лютому або березні,

– зазначила Птуха.

За її словами, є тенденція, що температура на початку останнього місяця зими буде близькою до норми. Однак, надалі можливі певні зниження.

За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура у лютому очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, що на 1,5 – 2 градуси вище за норму. Водночас місячна кількість опадів буде в межах норми – 29 – 83 міліметри.