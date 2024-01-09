Без світла майже 180 поселень: на Миколаївщині шар льоду на дротах сягає 5 сантиметрів
Джерело:АТ "Миколаївобленерго"
Миколаївщину охопило масштабне зледеніння. На проводах – понад 5 сантиметрів льоду, а 179 населених пунктів перебувають без світла.
Компанія "Миколаївобленерго" 9 січня інформує про критичну ситуацію в регіоні через негоду. Шар льоду, що сягає понад 5 сантиметрів, спричинив масові пошкодження ліній електропередач.
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Хуртовина та ожеледиця насуваються
Станом на ранок вівторка, 9 січня, в області знеструмлено 179 населених пунктів, ще 23 – частково. Відновлювальні роботи тривають, але погодні умови ускладнюють ситуацію.
Робимо все, що від нас залежить, аби звести це число (знеструмлених населених пунктів – 24 Канал) до 0,
– заявляють в АТ "Миколаївобленерго".
Водночас синоптики прогнозують погіршення погодних умов 9 січня з хуртовинами, ожеледицею та шквальним вітром, що може призвести до нових викликів для енергетиків та мешканців регіону.
У Миколаївській області на лінії електропередач – брили льоду / Фото АТ "Миколаївобленерго"
У зв'язку з надзвичайною ситуацією "Миколаївобленерго" закликає громадян бути обережними та уважними до власної безпеки, особливо під час перебування на вулиці.
Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків негоди, але точний час відновлення електропостачання залишається невизначеним через складні погодні умови.
Як підготуватися до відключення світла / Інфографіка 24 Каналу
По Україні буде мороз
- Україну охопили січневі морози, з температурою до -20 градусів у деяких регіонах. Метеорологи попереджають про I рівень небезпеки через різке погіршення погодних умов. Найближчими днями синоптики не прогнозують значного потепління.
- Прогноз погоди на найближчі дні вказує на відсутність опадів 9 – 10 січня, за винятком можливого снігу в південних та південно-східних областях. Нічні температури будуть коливатися від -15 до -21 градусів, а денні не перевищуватимуть -7 до -12. У південних областях та на Закарпатті очікується від -8 до -14 вночі та від -2 до -7 вдень.
- 11 січня принесе невеликий сніг у більшості регіонів, крім південної частини та Закарпаття, де очікується мокрий сніг. Температура вночі становитиме від -2 до -8, вдень від -3 до +2. Ожеледиця на дорогах залишається потенційною небезпекою.
- 12 січня у східних та південних регіонах прогнозується невеликий сніг, в інших областях опадів не очікується. Нічна температура коливатиметься від -7 до -11, денна – від -3 до -6 на Півдні та від -5 до -8 в інших регіонах. На північно-східному напрямку можливе зниження до -12.