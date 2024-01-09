Без світла майже 180 поселень: на Миколаївщині шар льоду на дротах сягає 5 сантиметрів

Миколаївщину охопило масштабне зледеніння. На проводах – понад 5 сантиметрів льоду, а 179 населених пунктів перебувають без світла.

Компанія "Миколаївобленерго" 9 січня інформує про критичну ситуацію в регіоні через негоду. Шар льоду, що сягає понад 5 сантиметрів, спричинив масові пошкодження ліній електропередач.

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Хуртовина та ожеледиця насуваються

Станом на ранок вівторка, 9 січня, в області знеструмлено 179 населених пунктів, ще 23 – частково. Відновлювальні роботи тривають, але погодні умови ускладнюють ситуацію.

Робимо все, що від нас залежить, аби звести це число (знеструмлених населених пунктів – 24 Канал) до 0,

– заявляють в АТ "Миколаївобленерго".

Водночас синоптики прогнозують погіршення погодних умов 9 січня з хуртовинами, ожеледицею та шквальним вітром, що може призвести до нових викликів для енергетиків та мешканців регіону.



У Миколаївській області на лінії електропередач – брили льоду / Фото АТ "Миколаївобленерго"

Енергетична компанія висловлює вдячність мешканцям за терпіння та підтримку, а також за теплі слова на адресу своїх фахівців, які невпинно працюють над відновленням електропостачання.

У зв'язку з надзвичайною ситуацією "Миколаївобленерго" закликає громадян бути обережними та уважними до власної безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків негоди, але точний час відновлення електропостачання залишається невизначеним через складні погодні умови.



Як підготуватися до відключення світла / Інфографіка 24 Каналу

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