Миколаїв замело снігом: яка ситуація в регіоні зараз

У Миколаєві сильно ускладнилися погодні умови. Ба більше, в регіоні очікують на хуртовину.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про ситуацію в області 26 листопада.

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У Миколаївській області працюють усі служби: водіїв закликали не виїжджати на дорогу

Віталій Кім зазначив, що за прогнозами циклон буде рухатися на північ. Найближчу добу в Миколаївській області можливі сильний вітер та хуртовина, а на дорогах – ожеледиця. Температура вночі коливатиметься від -2 до -7 градусів морозу, вдень від -3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Наразі в області працюють 75 одиниць техніки, використано 61 т солі та 380 т піщаної суміші.



Принагідно Кім закликав водіїв мінімізувати свої поїздки.

Водночас очільник Миколаївської ОВА не втрачає оптимізм та жартує про шторм у Чорному морі. Однак незрозуміло, чи це він про справжній шторм, який прогнозують у Криму, чи натяк на роботу Shtorm Shadow.

Гадаю, цей шторм потопить пару російських кораблів прямо в портах нашого Криму,

– написав він.

Яка ситуація зі світлом на Миколаївщині

Через негоду в області відбулося аварійне знеструмлення. Однак Кім повідомив, що станом на зараз з 40 населених пунктів за останню годину включили 10. Ще 7 населених пунктів знеструмлені частково.

Зазначмо, що в Одеській області через сніг та ожеледицю навіть довелося перекрити рух для великих вантажівок на кількох автомобільних дорогах загального користування державного значення.