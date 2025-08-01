Очікується, що останній місяць літа в Україні буде теплим. У частині областей температура повітря навіть може перевищити норму.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Якою буде погода у серпні 2025 року в Україні?

За прогнозом синоптиків, у серпні середня місячна температура буде вищою за норму на 1,5 – 2 градуси. Зокрема, передбачається в межах +20 – +26 градусів.

У принципі, це стандартно для серпня і липня останніх років: вони завжди найспекотніші,

– наголосила Наталія Птуха.

Водночас додала, що в західних областях середньомісячна температура повітря – +17 – +20 градусів. Це в межах норми, якраз-таки близько до неї.

Місячна кількість опадів очікується в межах 23 – 40 міліметрів. Представниця Укргідрометцентру зауважила, що це менше за норму, зокрема, 64 – 73% від неї.

Однак у західних областях очікується 60 – 77 міліметрів, що в межах норми.

Цікаво, що абсолютний мінімум температури, який фіксували в серпні в Україні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає +1 – +7 градусів, на узбережжі морів +8 – +13, а в Карпатах, північних, східних, Волинській і Запорізькій областях подекуди навіть 0 – -2 градуси.

Представниця Укргідрометцентру відповіла, чи можливі заморозки в серпні цього року.

Теоретично, як бачимо, історія й архіви таке інколи фіксували. Однак наразі передумов для таких погодних умов, принаймні в першій декаді серпня, точно не очікуємо,

– підкреслила Наталія Птуха.

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До слова, абсолютний максимум у серпні становить 35 – 39,6 градуса. У південних, східних, більшості центральних, Тернопільській і Чернігівській областях подекуди +40 – +42, у гірських районах +27 – +39.

Наталія Птуха також розповіла, що найближчими днями різкої зміни погоди в Україні не буде.

За оновленими прогнозом Укргідрометцентру, вдень 2 серпня на крайньому Заході, 3 серпня на Закарпатті, Прикарпатті, Херсонщині, Запоріжжі й у Криму місцями короткочасний дощ, гроза.

Уночі +11 – +18, удень +22 – +29 градусів. На Півдні та Сході вночі +16 – +23, удень 1 серпня +27 – +32, 2 – 3 серпня +30 – +34 градуси. У Карпатах уночі +7 – +13, удень +17 – +22 градуси.