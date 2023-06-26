Замість літньої спеки знову дощі та грози: яка буде погода у перші дні липня
Джерело:Meteoprog
Упродовж цього тижня українців очікує нестійка та переважно дощова погода. До речі, литиме, ймовірно, і в перші дні липня.
Так, подекуди у перші вихідні липня продовжаться дощі. Окрім того, можливі грози, прогнозує синоптик Ігор Кібальчич. Про це інформує 24 Канал.
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Прогноз погоди на перші дні липня в Україні
За прогнозом синоптика, у суботу, 1 липня, на Лівобережжі України пройдуть дощі, подекуди з грозами. На решті територій нашої держави вже переважно без опадів.
Очікується північно-західний вітер з поривами 7 – 12 метрів на секунду. Однак, у центральних та східних областях сильніший, – 15 – 20 метрів на секунду.
Зауважимо, що значної спеки по всій Україні ще не буде. Зокрема, температура повітря вночі суботи сягатиме лише +12…+17 градусів, вдень +24…+29. На Сході прохолодніше, – тільки +19…+24 градуси.
У неділю, 2 липня, під впливом поля підвищеного атмосферного тиску істотних опадів не передбачається, лише вдень на Півночі Лівобережжя можливі невеликі короткочасні дощі з грозами,
– додав Ігор Кібальчич.
Вітер дещо стихне, однак, пориви ще сягатимуть 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +15…+20 градусів, вдень пригріє до +25…+30.
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Скільки ще днів дощитиме
- Зауважимо, раніше у коментарі 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що цього тижня спостерігатиметься схожа тенденція, як і минулого. Зокрема, ще можливий розвиток купчасто-дощових хмар.
- Однак, для літа це типова погода. Тож нічого аномального немає.
- Та й дощі мають переважно локальний характер. Тобто в одному місці можуть бути дуже інтенсивні опади, тим часом в іншому, буквально за кілька кілометрів, вже більш спокійного характеру або взагалі сонячно.