Замість літньої спеки знову дощі та грози: яка буде погода у перші дні липня

Упродовж цього тижня українців очікує нестійка та переважно дощова погода. До речі, литиме, ймовірно, і в перші дні липня.

Так, подекуди у перші вихідні липня продовжаться дощі. Окрім того, можливі грози, прогнозує синоптик Ігор Кібальчич. Про це інформує 24 Канал.

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Прогноз погоди на перші дні липня в Україні

За прогнозом синоптика, у суботу, 1 липня, на Лівобережжі України пройдуть дощі, подекуди з грозами. На решті територій нашої держави вже переважно без опадів.

Очікується північно-західний вітер з поривами 7 – 12 метрів на секунду. Однак, у центральних та східних областях сильніший, – 15 – 20 метрів на секунду.

Зауважимо, що значної спеки по всій Україні ще не буде. Зокрема, температура повітря вночі суботи сягатиме лише +12…+17 градусів, вдень ​​+24…+29. На Сході прохолодніше, – тільки +19…+24 градуси.

У неділю, 2 липня, під впливом поля підвищеного атмосферного тиску істотних опадів не передбачається, лише вдень на Півночі Лівобережжя можливі невеликі короткочасні дощі з грозами,

– додав Ігор Кібальчич.

Вітер дещо стихне, однак, пориви ще сягатимуть 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +15…+20 градусів, вдень пригріє до ​​+25…+30.

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Скільки ще днів дощитиме