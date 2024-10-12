Де будуть перші заморозки в неділю: прогноз погоди на 13 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні в неділю, 13 вересня, буде хмарною з проясненнями. У одному з регіонів України будуть перші заморозки.
Синоптики прогнозують, що в багатьох регіонах дощитиме. На Заході України вночі та вранці буде туман.
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Якою буде погода в регіонах України
Вітер на Лівобережжі південно-східний, на решті території північно-західний з переходом на південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, у східних та Запорізькій областях, вдень і на крайньому заході країни подекуди пориви 15 – 20 метрів за секунду,
– заявили синоптики.
За даними Укргідрометцентру:
- дощитиме помірно вночі на Лівобережжі, в Миколаївській, Кіровоградській і Черкаській областях;
- невеликий дощ – в Київській, вдень і у Львівській, Волинській та Рівненській областях;
- місцями значні дощі – у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Херсонській областях та Криму;
- на решті територій – без опадів.
Температура вночі 3 – 8 градусів тепла (у західних областях сильні заморозки 0 – 3 градуси), на Лівобережжі 7 – 12 градусів тепла; вдень 10 – 15 градусів, у південній частині 12 – 17 градусів тепла,
– попередили синоптики.
У Київській області хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі на Київщині буде 3 – 8 градусів, вдень 10 – 15 градусів. У Києві вночі 6 – 8 градусів, вдень близько 12 – 14 градусів тепла.
Якою буде погода в містах України
- Київ +12...+14
- Ужгород +13...+15
- Львів +14...+16
- Івано-Франківськ +15...+17
- Тернопіль +14...+16
- Чернівці +13...+15
- Хмельницький +13...+15
- Луцьк +12...+14
- Рівне +12...+14
- Житомир +10...+12
- Вінниця +14...+16
- Одеса +16...+18
- Миколаїв +14...+16
- Херсон +15...+17
- Сімферополь +15...+17
- Кропивницький +12...+14
- Черкаси +11...+13
- Чернігів +11...+13
- Суми +9...+11
- Полтава +10...+12
- Дніпро +12...+14
- Запоріжжя +14...+16
- Донецьк +13...+15
- Луганськ +12...+14
- Харків +13...+15
Погода в Україні 13 жовтня 2024 року / карта Укргідрометцентру