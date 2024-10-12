Де будуть перші заморозки в неділю: прогноз погоди на 13 жовтня

Погода в Україні в неділю, 13 вересня, буде хмарною з проясненнями. У одному з регіонів України будуть перші заморозки.

Синоптики прогнозують, що в багатьох регіонах дощитиме. На Заході України вночі та вранці буде туман.

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Якою буде погода в регіонах України

Вітер на Лівобережжі південно-східний, на решті території північно-західний з переходом на південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, у східних та Запорізькій областях, вдень і на крайньому заході країни подекуди пориви 15 – 20 метрів за секунду,

– заявили синоптики.

За даними Укргідрометцентру:

дощитиме помірно вночі на Лівобережжі, в Миколаївській, Кіровоградській і Черкаській областях;

невеликий дощ – в Київській, вдень і у Львівській, Волинській та Рівненській областях;

місцями значні дощі – у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Херсонській областях та Криму;

на решті територій – без опадів.

Температура вночі 3 – 8 градусів тепла (у західних областях сильні заморозки 0 – 3 градуси), на Лівобережжі 7 – 12 градусів тепла; вдень 10 – 15 градусів, у південній частині 12 – 17 градусів тепла,

– попередили синоптики.

У Київській області хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі на Київщині буде 3 – 8 градусів, вдень 10 – 15 градусів. У Києві вночі 6 – 8 градусів, вдень близько 12 – 14 градусів тепла.

Якою буде погода в містах України

Київ +12...+14

Ужгород +13...+15

Львів +14...+16

Івано-Франківськ +15...+17

Тернопіль +14...+16

Чернівці +13...+15

Хмельницький +13...+15

Луцьк +12...+14

Рівне +12...+14

Житомир +10...+12

Вінниця +14...+16

Одеса +16...+18

Миколаїв +14...+16

Херсон +15...+17

Сімферополь +15...+17

Кропивницький +12...+14

Черкаси +11...+13

Чернігів +11...+13

Суми +9...+11

Полтава +10...+12

Дніпро +12...+14

Запоріжжя +14...+16

Донецьк +13...+15

Луганськ +12...+14

Харків +13...+15

Погода в Україні 13 жовтня 2024 року / карта Укргідрометцентру