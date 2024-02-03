Трохи волого, напрочуд тепло – і зовсім не "люто": прогноз погоди на 4 лютого

Погода у неділю, 4 лютого, продовжить попередню тенденцію на потепління. Українцям можна бути спокійними – найближчими днями "лютих" морозів очікувати точно не варто.

Температура по всіх областях триматиметься на "плюсових" значеннях та подекуди нагадуватиме справжню весну. Однак варто прихопити з собою парасольку, адже до Україні прогнозують опади – як дощ, так і мокрий сніг

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Якою буде погода в регіонах України

Українці 4 лютого можуть розраховувати на хмарну погоду, однак подекуди показуватиметься сонце. Часом можливі невеликі опади – переважно у вигляді дощу. Вночі у східних областях можливий помірний мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу.

Вітер віятиме з західного або північно-західного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Також у більшості областей будуть пориви, що сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

За прогнозами метеорологів, на переважній частині України температура вночі не перевищуватиме 0 – 5 градусів тепла. Вдень же стовпчики термометра підійматимуться до позначок 3 – 8 градусів вище нуля. У південній частині потепління сягатиме до 11 градусів. Однак на півночі Лівобережжя буде прохолодніше – там температура не перевищуватиме 0 – 5 градусів тепла вдень.

В Карпатах мокрий сніг, а окрім цього – налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах прогнозують ожеледицю. Температура протягом доби близько 0 градусів.

Якою буде погода в містах України

Київ – +4...+6

Ужгород – +6...+8

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +5..+7

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +5...+7

Луцьк – +5...+7

Рівне – +5...+7

Житомир – +4...+6

Вінниця – +6...+8

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +5...+7

Чернігів – +3...+5

Суми – +1...+3

Полтава – +4...+6

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +4...+6

Луганськ – +3...+5

Харків – +3...+5

Прогноз погоди на 4 лютого / Фото Укргідрометцентр