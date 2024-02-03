Трохи волого, напрочуд тепло – і зовсім не "люто": прогноз погоди на 4 лютого

3 лютого 2024, 14:38
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода у неділю, 4 лютого, продовжить попередню тенденцію на потепління. Українцям можна бути спокійними – найближчими днями "лютих" морозів очікувати точно не варто.

Температура по всіх областях триматиметься на "плюсових" значеннях та подекуди нагадуватиме справжню весну. Однак варто прихопити з собою парасольку, адже до Україні прогнозують опади – як дощ, так і мокрий сніг

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Якою буде погода в регіонах України

Українці 4 лютого можуть розраховувати на хмарну погоду, однак подекуди показуватиметься сонце. Часом можливі невеликі опади – переважно у вигляді дощу. Вночі у східних областях можливий помірний мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу.

Вітер віятиме з західного або північно-західного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Також у більшості областей будуть пориви, що сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

За прогнозами метеорологів, на переважній частині України температура вночі не перевищуватиме 0 – 5 градусів тепла. Вдень же стовпчики термометра підійматимуться до позначок 3 – 8 градусів вище нуля. У південній частині потепління сягатиме до 11 градусів. Однак на півночі Лівобережжя буде прохолодніше – там температура не перевищуватиме 0 – 5 градусів тепла вдень.

В Карпатах мокрий сніг, а окрім цього – налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах прогнозують ожеледицю. Температура протягом доби близько 0 градусів.

Якою буде погода в містах України

  • Київ – +4...+6
  • Ужгород – +6...+8
  • Львів – +6...+8
  • Івано-Франківськ – +5...+7
  • Тернопіль – +5..+7
  • Чернівці – +6...+8
  • Хмельницький – +5...+7
  • Луцьк – +5...+7
  • Рівне – +5...+7
  • Житомир – +4...+6
  • Вінниця – +6...+8
  • Одеса – +8...+10
  • Миколаїв – +8...+10
  • Херсон – +8...+10
  • Сімферополь – +8...+10
  • Кропивницький – +5...+7
  • Черкаси – +5...+7
  • Чернігів – +3...+5
  • Суми – +1...+3
  • Полтава – +4...+6
  • Дніпро – +5...+7
  • Запоріжжя – +7...+9
  • Донецьк – +4...+6
  • Луганськ – +3...+5
  • Харків – +3...+5

Прогноз погоди на 4 лютого / Фото Укргідрометцентр

Автор: Дмитро Усик