Якою буде погода на Новий рік 2025 в Україні

Залишилися останні кілька днів 2024-го. Втім, сильні морози та снігопади до кінця грудня в Україні не очікується. Чи прийде різке похолодання вже 1 січня, – спрогнозували синоптики.

Якою буде погода на Новий рік 2025, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода на Новий рік 2025

Перший день 2025 року в Україні очікується більш спокійний. Далі, уже з 2 січня, будуть змінюватися атмосферні процеси. Слабшатиме антициклон і вже будуть надходити атмосферні фронти з північного заходу. Вони принесуть опади, зазначила Наталія Птуха.

Також представниця Укргідрометцентрі висловила сподівання, що погода вже більше нагадуватиме зимову й повернеться до більш кліматичної норми цього сезону.

За розрахунками на 24 грудня, на Новий рік усе досить спокійно, бо це вплив поля високого тиску. Без опадів і температурний фон приблизно такий самий, як ми маємо зараз. Вдень, звичайно, можуть бути плюси, це не виключено,

– сказала Наталія Птуха.

До речі, синоптикиня також розповіла, якою буде погода на Різдво. Зокрема, зазначила, що 25 грудня в більшості західних областей все ж таки може бути невеликий мокрий сніг. На Півдні – переважно дощі. Тим часом на решті території без опадів.

Представниця Укргідрометцентру пояснила, що таку погоду спричиняють атмосферні фронти з півдня. Над Балканами зараз перебуває поле зниженого тиску. Атмосферні фронти мають деякий вплив переважно на південно-західну частину України. Однак, цей циклон, що зараз над Грецією, просуватиметься в сторону Туреччини. Відповідно його вплив поступово буде слабшати.

На Різдво ще трошечки в нас будуть опади, але тільки на Заході та Півночі. До речі, у північній частині вночі та вранці подекуди можливий туман. У західних областях на дорогах місцями ожеледиця.

"Якихось сильних коливань температури поки що немає. Протягом доби у більшості регіонів вона становитиме від -2 до +3 градусів. Тепліше хіба що на Півдні, Сході та Дніпропетровщині: упродовж доби +2 – +7 градусів. У Криму вдень навіть до +10 градусів", – наголосила Наталія Птуха.