Без аномалій не обійдеться: синоптики здивували прогнозом на осінь 2023

Уже незабаром почнеться осінь. Якої ж погоди чекати в Україні, спрогнозували синоптики. Цікаво, що без аномалій цього року не обійдеться.

За попередніми розрахунками, осінь в Україні буде теплою та сухою. Про це повідомила метеоролог Укргідрометцентру Віра Балабух.

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Яка буде погода восени 2023

Очікується, що в першій половині місяця на значній частині території нашої держави ще зберігатиметься літня погода. Загалом вересень в Україні, ймовірно, буде теплим і посушливим.

Середня за сезон температура повітря може бути на один градус Цельсія вищою, порівняно з останніми десятиріччями. Це не означає, що такі аномально високі температури будуть спостерігатись кожного дня, але переважатимуть особливо на Заході країни,

– зазначила метеоролог.

Віра Балабух додала, що суттєве похолодання настане, як тільки спостерігатиметься стійке зниження середньої за добу температури повітря нижче, ніж 15 градусів Цельсія.

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